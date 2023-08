Nadie lo puede creer: este es el nuevo look con el que sorprendió Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) se convirtió pronto de exparticipante de Gran hermano a figura reconocida como actriz, bailarina y, aunque es una figura emergente, en referente de estilo.

Representante de la estética Y2K y las tendencias más cercanas a la Generación Z, es una fuente de inspiración dentro del mundo del espectáculo.

Esta vez, a través de sus stories en su cuenta oficial en Instagram, dejó a todos boquiabiertos al revelar su nuevo look: una imponente cabellera suelta trabajada con dos tonos de rubio nos hizo acordar inmediatamente a Barbie, raya al medio, ondas naturales y un blonde con reflejos que, sin duda, es furor en el mundo entero. Lo analizamos.

El espectacular rubio natural estilo Barbie de Julieta Poggio está realizado con un trabajo de distintos tonos que le dan profundidad a su melena Fuente. instagram @poggiojulieta

Julieta Poggio: su nuevo rubio Barbie

La icónica Barbie sigue marcando tendencia, sí. Esta vez, fue nada más ni nada menos que Julieta Poggio la que recreó su estilo: con su melena rubia con texturas de distintos tonos que se funden para crear un solo efecto de color, raya al medio y ondas naturales.

Y es que este no es un rubio Barbie cualquiera. La modelo optó por incorporar reflejos rubio ceniza, rubio asoleado y rubio platinado entremezclados para aportar así textura y mucha profundidad a su cabello.

Este juego de tonos no solo aporta dimensión, sino que también resalta la naturalidad del cambio, haciendo que el color parezca fresco, vibrante y absolutamente chic.

La longitud de su melena sigue intacta: decidió sanearla recortando puntas pero sin resignar demasiado el largo.

Dueña de un natural pelo lacio, Julieta Poggio eligió siempre darle movimiento a su cabellera con unas frescas ondas naturales que le suman estilo, además de lucir aún mejor el tono rubio con profundidad, dándole un toque de elegancia despreocupada a su look.

Esta versión relajada pero pulida es perfecta para cualquier ocasión, desde alfombras rojas hasta salidas casuales. La exhermanita suele usar su pelo suelto, aunque el largo también le permite lucirlo en una pony tail en tendencia cuando la ocasión lo amerita.

De esta forma, la joven celebridad demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse en el centro de atención de la moda y las tendencias que quieren ver sus fans.

Si se habrá inspirado en Barbie o no, no lo sabremos nunca con certeza, pero lo que sí es seguro es que su nuevo look llegó para causar sensación y recordarle a todos sus seguidores que el cambio, cuando se realiza con estilo y confianza, siempre es una buena idea. ¡Bravo, Julieta Poggio! ¡Nos encanta!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.