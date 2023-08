Día del Nutricionista: derribamos todos los mitos sobre la alimentación

La comida ocupa un rol fundamental en la vida de cualquier ser vivo. Actualmente, la búsqueda por una vida más saludable y conciente es la idea que más se repite dentro de las consultas nutricionales. Con el fin de festejar este 11 de agosto, Día del Nutricionista, hablamos con un reconocido especialista, Tomás Jakob, sobre distintos mitos que se relacionan con la alimentación.

Seguramente alguna vez escuchaste que comer tal alimento o beber tal infusión podía ayudarte a sentirte mejor o, al contrario, generarte consecuencias negativas. Más allá de que muchos mitos ya han sido derribados, aún quedan varios que quedaron anclados. ¿Cuáles son? ¡Respondemos los más comunes!

Contestamos las dudas más comunes que se tienen en cuanto a la alimentación. Foto: Freepik.

Mito 1: el ayuno intermitente sirve para bajar de peso

Por supuesto que consultamos con el especialista acerca de este tópico, el cual afirmó que esta técnica solo debe utilizarse en forma personalizada y bajo la supervisión de un profesional. "Lo que puede ser beneficioso para algunos puede no serlo para otros. Hoy en día, solo los utilizo como estrategias cortas para salir de períodos donde el metabolismo está un poco perezoso, o según los hábitos y costumbres de los pacientes".

Además, remarcó que "no existe una dieta única que funcione para todos" sino que "siempre tiene que ser adecuada a la situación biológica, gustos, costumbres, comorbilidades, etc". Por ende, no te bases en experiencias ajenas cuando hablamos de alimentación: lo importante es lo que a ti puede funcionarte.

Mito 2: si te convertís al veganismo, es más fácil que bajes de peso

Tomás Jakob subrayó que ser vegano no implica una relación directa con bajar de peso, sino que el objetivo es "cumplir con todas las recomendaciones diarias de nutrientes, vitaminas y minerales".

Algo que debe tenerse en cuenta con incorporar esta opción de alimentación en tu vida es que "se necesitan hacer controles para chequear que ningún nivel esté por debajo de lo normal y, si así es el caso, aumentar la suplementación (que es obligatoria) del micro o macronutriente que esté escaso". Por ende, convertirse al veganismo no se hace de un día a otro sino que debe crearse una conciencia acerca de los cuidados que deben estar presentes en el día a día.

¿Has escuchado alguno de estos mitos alguna vez? Foto: Freepik.

Mito 3: la gaseosa dietética es más saludable

Acerca de este mito, que está presente más comúnmente en eventos o salidas, el especialista explica que "si bien estas bebidas pueden tener menos calorías, los edulcorantes artificiales pueden aumentar el picoteo de dulces, debido a las alteraciones en la respuesta hormonal al sabor, como también afectar la microbiota intestinal".

Mito 4: hay que caminar 10 mil pasos por día

"El número exacto de pasos puede variar, lo que es indiscutible es que la actividad física regular es esencial para la salud y el bienestar". Así como lo explica Jakob, la actividad física es tan importante como la buena alimentación y deben equlibrarse mutuamente.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa por semana, junto con ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana". ¡A tener en cuenta! La actividad física es tan fundamental como una alimentación balanceada. Foto: Freepik.

Mito 5: el sobrepeso y la obesidad solo producen problemas cardíacos

En estos casos, las enfermedades cardíacas no son las únicas consecuencias que una persona con sobrepeso u obesidad puede tener. El especialista afirmó que es muy común encontrarse con pacientes que sufren de apnea del sueño, "pequeñas interrupciones en la respiración durante la noche, que provocan que el paciente duerma mal, esté cansado en el día, tenga menor rendimiento y mayor posibilidad de accidentes laborales y/o de tránsito".

Por otro lado, la presión sobre las articulaciones puede devenir en enfermedades como artritis o artrosis, y en el plano psicológico, pueden desarrollarse trastornos como la depresión y la ansiedad.

Mito 6: si ingiero más proteínas, más peso puedo perder.

En realidad, "la pérdida de peso es un proceso muy amplio que incluye todos los alimentos, gustos, hábitos, gasto calórico, etc. En ese proceso, las proteínas tienen un papel importantísimo porque tienen una digestión más lenta y costosa a nivel metabólico, lo que produce mayor saciedad por más tiempo".

En palabras de Tomás Jakob, "las proteínas solo ayudan a mantener estable la masa muscular que se tiende a perder cuando se baja de peso". Si quieres, puedes cambiar tus hábitos a otros más saludables. Foto: Freepik.

Mito 7: es imposible llevar una vida saludable en la actualidad

A pesar de que vivimos en un entorno que nos exige velocidad, eficiencia y responsabilidad, tratar de llevar hábitos alimenticios saludables no es una tarea de otro mundo. El experto en nutrición remarcó que hay que conseguir "una alimentación con todos los grupos de alimentos: lácteos, carnes rojas y blancas, huevos, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, grasas de origen vegetal".

Y como cada área se relaciona con otras en nuestra vida, "de la mano de una dieta sana, siempre va la actividad física con objetivos pequeños y posibles al arrancar. Algo muy importante es también mantener vínculos sanos, socializar con familia y amigos, leer y darse un espacio para hobbies".

En resumen: estos siete mitos son solo creencias erróneas sobre la alimentación saludable. Lo esencial es contar con un especialista de confianza que pueda resolver todas tus dudas y pueda ayudarte a trazar un nuevo plan alimentario según tus ocupaciones, gustos, tiempo, entre otros. Mientras más información poseas, mejor equilibrarás tus comidas.