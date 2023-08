Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, marca tendencia

Ser hijo/hija de una celebridad no es nada fácil. Crecer con cámaras, la fama de tus padres y algunos privilegios puede resultar muy complicado para algunas personas. Otros aprovechan a explorar sus talentos y seguir los pasos de sus padres, como es el caso de Muna Pauls Cherri.

La joven es la hija mayor de Gastón Pauls y Agustina Cherri, y se presenta en sus redes como una talentosa artista de canto, actuación y baile. Hace pocos meses atrás, finalizó estudios en Broadway y ya se subió al escenario con diferentes cantantes argentinos como Luciano Pereyra, Natalie Pérez y Koino Yokan.

Ella es Muna Pauls Cherri, la talentosa hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri. Foto: Instagram @munapaulscherri.

El talento de Muna Pauls Cherri es innegable, al igual que su estilo. La adolescente ha enseñado diversos looks en los que reúne tendencias y mucha modernidad, como en este caso, en el que llevó un traje verde de pantalones con cintura baja y blazer de hombreras caídas.

A la joven le encanta la moda y lo demuestra con sus looks tendencia. Foto: Instagram @munapaulscherri.

Resaltando su espíritu joven, la cantante añadió un top blanco con estampa, zapatillas blancas y accesorios. Optando nuevamente por el verde pero en una tonalidad más vibrante, Muna Pauls Cherri optó por un conjunto de Be Black Mamba con jeans baggy estampados, gorra a tono, zapatillas y crop top negro de escote en V, mangas largas y cintas cruzadas sobre su abdomen.

Con una perfecta similitud entre su papá y su mamá, la joven cuenta con un rostro angelical lo que provoca un contraste ideal con su indumentaria más audaz y canchera. Así lo demostró en su último look usado para cantar junto a Gauchito Club, la banda mendocina que la rompe en todo el país.

Muna Pauls Cherri se perfila como la nueva adolescente multifácetica argentina. Foto: Instagram @munapaulscherri.

Asesorada por Vicky Miranda - misma estilista que la de Agustina Cherri -, Muna Paula Cherri se subió al escenario con pantalones metalizados efecto craquelado y estampas de colores pasteles, combinados con un top de red brillante en blanco, bralette negro y botas negras de plataformas.

Poniendo especial atención a su ropa y no tanto hacia sus accesorios, Muna deslumbró con su estilismo una vez más. Al parecer, la adolescente de 14 años ya tiene más que afirmado su estilo y nosotras no podemos esperar a verla con nuevos looks durante los próximos meses y años. ¡Toda una fashionista!