Chicas tomate, la tendencia 2023 que arrasa en TikTok

Lo sabemos: el nombre chicas tomate resulta bastante extraño. Y, a pesar de que no está relacionado a esta fruta en sí, es un elemento que puede ayudarte a entender un poco más esta tendencia furor en TikTok. ¿Puedes darte una idea de lo que estamos hablando?

Pues, en realidad, esta estética que denomina a ciertas mujeres como chicas tomate proviene de la idea que se tiene sobre los interminables veranos en lugares como la Costa Azul o la Toscana y todo lo que eso conlleva. Es decir, no solo se habla del lugar, sino también de los elementos que ayudan a crear esta idea: mosaicos azules y blancos, arena, mar turquesa, sol, habitaciones con terraza al mar, comidas mediterráneas (que muchas incluyen al tomate), e indumentaria liviana, vaporosa y en materiales ligeros como el lino o crochet.

Chicas tomate: la cantante inglesa, Dua Lipa. Foto: Instagram @dualipa.

Por ende, no solo se la vincula a la moda sino a diferentes componentes que juntos crean esta tendencia viral. Seguramente has encontrado en TikTok o Instagram varios looks e influencers relacionados con las chicas tomate, mujeres que se fotografian en la playa o en un bar costero con estilismos chic y effortless.

Chicas tomate: la modelo estadounidense, Kendall Jenner. Foto: Instagram @kendalljenner.

Distintas celebridades como Kendall Jenner y Dua Lipa como influencers de la talla de Leonie Hanne han llenado sus redes sociales con inspiración en las chicas tomate, con vestidos playeros, bolsos de rafia, gafas de sol y la playa como escenario principal.

Claro que tú también puedes sumarte a esta tendencia mega viral de TikTok y te enseñamos varios ítems que pueden ayudarte a conseguir ese espíritu de chica tomate. ¿Te animas?

Noticias Relacionadas La tiktoker que reemplaza el lenguaje inclusivo por uno fashion y causa controversia

Indumentaria

Look inspiración. Fotos: Asos / Oggi / Zara.

Maquillaje

Makeup inspiración: Fotos: Dolce&Gabbana / Guerlain.

Complementos