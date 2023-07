Cómo proteger tu casa de las malas energías: sigue los consejos de la astrología

La astrología no solo nos brinda conocimientos sobre los signos zodiacales y las características de cada persona, sino que también puede ser un recurso para proteger nuestro hogar de las malas energías.

Sigue leyendo si quieres conocer fabulosos y prácticos consejos basados para poder crear un ambiente armónico y positivo en tu casa.

Sauma tu hogar con palo santo o hierbas purificantes, ¡es super efectivo para limpiar energías malas al igual que abrir las ventanas y que corra el aire! Fuente. Mundo Deportivo

¿Cómo proteger tu casa de las malas energías según la astrología?

Limpieza profunda y despeje del desorden

La astrología nos enseña que un ambiente desordenado y sucio puede acumular energías negativas. Es por eso que el primer paso para proteger tu casa es realizar una limpieza profunda.

Dedica tiempo a quitar el polvo, aspirar, trapear y deshacerte de objetos innecesarios. Al liberar el espacio de desorden, estás permitiendo que fluya la energía positiva.

Hay tres signos zodiacales que destacan por su afinidad con la limpieza y el orden: Virgo, Tauro y Capricornio.

Famosos por ser meticulosos y perfeccionistas, su atención al detalle en todas las áreas de sus vidas, incluida la limpieza de su hogar, puede ser muy beneficiosa.

Pero si no eres uno de ellos o no cuentas con su ayuda, no desesperes. Aunque no tengas una inclinación natural hacia la limpieza, puedes armar estrategias efectivas para mantener tu casa impecable.

Establece un horario regular de limpieza dividiendo las tareas en pequeñas metas alcanzables. Y siempre utiliza técnicas de organización y almacenamiento para maximizar el espacio y reducir el desorden. ¡Suelta la energía que ya no va más y tira los objetos que no uses!

Incorpora elementos astrológicos

Cada signo zodiacal tiene piedras, colores y elementos asociados que pueden influir en la energía de tu hogar. Por ejemplo, si eres de signo de tierra, como Tauro o Virgo, puedes incluir cosas de madera, tonos tierra y cristales como el cuarzo rosa.

Estos pueden ayudar a equilibrar las energías y crear un ambiente armonioso.

Limpieza con sal

La sal es considerada un poderoso purificador de energía en la astrología. Una forma de utilizarla es mezclando sal marina en agua y jabón para limpiar tus pisos y superficies.

Al hacerlo, visualiza cómo la sal absorbe y neutraliza las energías negativas dejando espacio para la positividad y la armonía. Esto es válido para todos los signos.

Quema de hierbas sagradas

Otra técnica utilizada para limpiar la casa de malas vibras es la quema de hierbas sagradas como el incienso o el palo santo.

Estas emiten fragancias y humos que ayudan a purificar el ambiente y alejar todo lo malo. Pasa la hierba sagrada por cada rincón de tu hogar, especialmente en las esquinas, mientras te concentras en la intención de limpiar y proteger tu espacio.

Elementos de limpieza del hogar según tu signo zodiacal

Conoce las características y elementos asociados a tu signo zodiacal y utilízalos para personalizar la limpieza de tu hogar.

Por ejemplo, si eres de signo de fuego, como Aries o Leo, puedes utilizar velas rojas o elementos decorativos en tonos cálidos para potenciar la energía de tu hogar.

Al combinar técnicas de limpieza estarás protegiendo tu casa de las malas energías y creando un espacio positivo y armónico. Recuerda que esta acción de purificación no solo es física sino también energética. ¡Disfruta de un ambiente lleno de energía positiva y armonía!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que hagas lo que te haga sentir cómoda, siempre.