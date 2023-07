El llamativo e inesperado cambio de look de Flor Peña

Flor Peña (48) no deja indiferente a nadie con este cambio de look tan llamativo como inesperado ¡Te lo contamos todo!

Flor Peña castaña y con pelo corto, sin duda la comediante se la jugó al animarse a este impactante cambio de look. Fuente. Instagram @flor_de_p

Flor Peña: ¡la nueva imagen que causó polémica!

Flor Peña sorprendió a todos con un cambio de look que nadie esperaba, a punto de estrenar Casados con Hijos, la obra, en la provincia de Córdoba.

La actriz compartió el resultado de su nueva apariencia en las redes sociales y confesó haberse arrepentido al punto de llorar.

Acostumbrada a robar la atención con su carisma y simpatía, Flor siempre se anima a cambios constantes y drásticos de estilo, aunque esta vez generó furor por el nuevo corte que, al parecer, no le terminó de agradar o le resultó demasiado en contraste con su cabello largo y con reflejos anterior.

A través de un video en Instagram, Flor mostró el momento en que su estilista personal le cortó el cabello por encima del hombro y le dejó un flequillo lacio y desmechado.

Como buena amante del pelo largo, la actriz no quería mirarse al espejo para evitar arrepentirse de su decisión, pero en algún momento ¡hubo que hacerlo!

Como siempre, supo reírse de sí misma y junto a sus seguidores. En tono de broma, su peluquero le preguntó si no iba a llorar, a lo que la artista respondió con total sinceridad: "Ya lloré mucho anoche".

Reconoció que esta elección fue importante y confesó: "Es una decisión que había que tomar... Ay, qué estupidez", riéndose de su drástico cambio de look.

Flor Peña había mencionado previamente en sus historias de Instagram lo siguiente: "Cuando digo que me voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo... Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte".

Esta transformación de su imagen coincide con toda una nueva etapa laboral para Flor Peña. Este año continuará siendo parte del programa Argentina's Got Talent como jurado, bajo la conducción de Lizy Tagliani. Y también será parte de Casados con Hijos durante el invierno en Córdoba.

Como suele ocurrir, la reacción de los usuarios en Instagram no se hizo esperar. Muchos opinaron sobre su nuevo corte que dejó atrás su antigua y larga melena.

Algunos comentarios de sus seguidores destacaron que el color oscuro la hacía lucir mayor, mientras que otros le recomendaron volver al rubio.

Sin embargo, algunos fans la tranquilizaron y opinaron que los cortes de pelo son necesarios para mejorar la salud del cabello, sobre todo después de intensas decoloraciones y tratamientos que pueden perjudicarlo.

Siempre tan auténtica y singular, no llama la atención que Flor Peña haya compartido este momento de transformación con todo su público en redes sociales. ¿Te pasó hacer un gran cambio de look y arrepentirte enseguida?

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que hagas lo que te haga sentir cómoda, siempre.