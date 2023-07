Selena Gomez festejó su cumpleaños y compartió look sensual con Karol G

El pasado fin de semana, Selena Gómez cumplió 31 años y no dudó en festejarlo a lo grande. La estrella convocó a sus amigos más cercanos como Christina Aguilera, Paris Hilton y Karol G, para celebrar un año más de vida al ritmo de la música. Como todas esperamos, los looks más llamativos de la noche no podían faltar.

Selena Gomez se apuntó a un vestido de cuero rojo ¡mega hot! Foto: Instagram @selenagomez.

Por supuesto, Selena Gomez fue la diva de su cumpleaños al usar un minivestido rojo de Bottega Venetta. La actriz posó con un diseño de cuero, ceñido, de escote palabra de honor, con apliques bordados de flores y largas tiras. A tono con su elección, sus tacones fueron sandalias negras con múltiples tiras en sus tobillos y flores rojas iguales a las de su vestido.

Con recogido sexy, makeup definido y pendientes plateados, Selena Gomez recibió sus 31 años en su faceta más atrevida. A su lado, artistas como Karol G dijeron presente y compartieron estilo con la cumpleañera. En el caso de la cantante colombiana, ella llevó un look con vestido en rosado bebé, firmado por Jean Paul Gaultier.

Su amiga, Karol G, personificó a una Barbie sensual con un vestido de satén rosado. Foto: Instagram @virisayong.

La reggaetonera eligió un diseño insignia de la marca, realizado en satén, de corte ajustado, con tirantes gruesos, escote cónico y drapeados laterales. Para dejar que su vestido fuese el protagonista, Karol G añadió sandalias de plataformas transparentes y accesorios finos en plata. Con su pelo en tono rosa, la colombiana disfrutó la noche junto a su amiga.

Sin lugar a duda, este fue el cumpleaños más pomposo y sensual de Selena Gomez. ¡Felices 31!