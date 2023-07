Selena Gómez y Margot Robbie llevan las gafas tendencia del verano

Con la llegada del verano, las tendencias van ocupando un lugar más fuerte en las redes sociales, alfombras rojas o las propias calles de cada ciudad. Al hablar o pensar en esta temporada, inmediatamente se nos viene a la cabeza distintos ítems como vestidos, shorts, sandalias o trajes de baño. Si pensamos en accesorios, las gafas de sol son las que encabezan la lista.

Tanto para proteger nuestros ojos como para darnos estilo, las gafas de sol son imprescindibles durante el verano, pero ¿cuál es la tendencia 2023? Selena Gómez y Margot Robbie ya la confirmaron con sus últimos looks.

Las gafas de sol Medusa Biggie de Versace. Foto: Versace.

Ambas celebrities recibieron la temporada con estilismos extra coloridos y sensuales con una pieza en común: las gafas de sol Medusa Biggie de la marca Versace. En específico, las estrellas optaron por el modelo ovalado con marco blanco y detalles dorados en las patillas, uno de los accesorios míticos de la casa de moda italiana.

Selena Gómez optó por un total look Versace con minivestido y zuecos. Foto: Instagram @donatella_versace.

Como la moda marca desde hace unos meses, los marcos definidos y en colores son la tendencia infaltable para el 2023. Para Selena Gómez, estas gafas de sol debían ser acompañadas con un total look Versace. Claro que no fue cualquier look, sino uno de los más buscados dentro de la colección "La Vacanza", codiseñada con la cantante Dua Lipa.

La actriz posó con un vestido ajustado en color negro, de doble estampado, mangas largas, cinto y escote en V junto con zuecos blancos de plataformas y joyería de Tiffany&Co. Con sus gafas y su semi recogido tirante, Selena lució lista para disfrutar del verano más chic.

Por su lado, Margot Robbie hizo su aparición en Australia con un minivestido estampado y estas icónicas gafas de sol. Foto: Instagram @robbiemdaily.

Lo mismo sucedió con Margot Robbie en su gira mundial por la película "Barbie", en donde se mostró con un minivestido Moschino, de estampado frutal con tirantes halter, escote semi corazón, ajuste en la cintura y falda globo. Con este diseño inspirado en los 50', la actriz no podía elegir otras gafas de sol que las Medusa Biggie de Versace. Con su coleta de ondas al agua y su maquillaje en tonos durazno, Margot canalizó su Barbie más trendy.

No quedan dudas de que las gafas de sol con marco en color blanco son el must-have del verano. ¿Te unirás a la tendencia como Selena Gómez y Margot Robbie?