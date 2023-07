Momento de transparencias: los jugados looks de Julieta Poggio y Coty Romero

Noche de sábado significa salida, ya sea boliche, bar, cumpleaños o evento. Para Julieta Poggio y Coty Romero, el sábado es su día para estar con amigos y disfrutar de una noche libre. Por supuesto, sus looks sexys no pueden faltar y no lo hicieron durante este pasado fin de semana.

Las dos ex Gran Hermano incendiaron las redes con sus looks de transparencias mega jugados. Julieta Poggio posó frente al espejo con un outfit tendencia, inspirado en los 2000, con micro minifalda recta de denim,grandes letras brillantes y tul de red con mini cristales, a la que combinó con bralette negro y top anudado, de transparencias y brillos, a tono con su falda.

Con cinto de tachas, uñas negras y labios definidos, la influencer marcó su estilo trendy muy sensual. Parecida pero mostrando un poco más, Coty Romero salió a romper la noche con un conjunto brillante y de transparencias al 100% que dejó poco a la imaginación.

Coty Romero impactó.

La correntina se decantó por minifalda ajustada de cintura alta y micro crop top de mangas largas, que se unieron a través de este material de red brillante que permitió enseñar su lencería en color negro, protagonizada por bralette satinado y tanga. Con menos makeup y eligiendo un semi recogido tirante, Coty impactó con su jugado look de sábado.

Julieta Poggio por un lado y Coty Romero por otro, las ex participantes de este famoso reality salieron a bailar y elevaron la temperatura con sus looks de transparencias extremadamente hot.