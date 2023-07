¡Polémica! ¿Margot Robbie llevó el mismo vestido de Sol Pérez?

Dos días y 11121 kilómetros de distancia - para ser exactas - fueron los que separaron a Sol Pérez y Margot Robbie en grandes ocasiones. Por un lado, la argentina asistió a los Martín Fierro 2023 el pasado lunes por la noche y sorprendió en la alfombra roja por su audaz elección. Por otro, la australiana arribó a Londres para presentarse en la premiere de la película "Barbie" y volvió a impactar con su look.

Sin embargo, no pudimos evitar analizar el vestido de la actriz y compararlo al diseño de la influencer. Compartiendo estructura, color y la misma inspiración, ambas celebridades apostaron a elecciones muy similares, casi idénticas, lo que generó una gran polémica en las redes. ¿Lo defendió mejor Margot Robbie o Sol Pérez?

El vestido elegido por Sol Pérez. Foto: Instagram @xoxolucia.fashion

Antes de determinar la elección por una o por otra, vamos a analizar sus estilismos de red carpet. Comenzamos con Sol Pérez, quien llevó este comentado vestido el día lunes 10 durante los Martín Fierro. Allí, la panelista desfiló con una pieza firmada por Verónica de la Canal e inspirada en los diseños de Vivienne Westwood.

El vestido era de color rosa empolvado y contaba con corset de escote palabra de honor, falda lápiz, y sobrefalda con mucho volumen, drapeados y larga cola con la inscripción "Fashion saved the Queen" (la moda salvó a la Reina). Para sumar mayor glamour a su look, la influencer añadió guantes cortos de pedrería, collar brillante y un recogido alto con ondas que caían sobre su rostro.

El vestido elegido por Margot Robbie. Foto: Instagram @checkthetag.

Después de que muchos defendieron el estilismo de Sol y otros lo criticaron, este miércoles 12, Margot Robbie regresó a la alfombra roja con una sorpresa para las fashionistas argentinas. La actriz posó en Londres con un vestido inspirado en una muñeca Barbie de 1960 y muy parecido a la opción que ya había usado la famosa argentina.

Y no solo su apariencia lució casi idéntica, sino que su pieza fue realizada por la marca Vivienne Westwood, la misma diseñadora en la que se inspiró Sol Pérez para su vestido. ¡Una verdadera coincidencia!. A pesar de esto, podemos ver que la elección de Margot Robbie se diferenció en la zona de su falda, que solo contó con una cola que se desprendía de su espalda baja, y el aplique furry ubicado en su escote.

Su peinado también fue un recogido con ondas, mientras que sus guantes blancos ocultaron sus brazos y su collar fue más llamativo debido a sus grandes perlas. Algunos podrán decir que no lucieron parecidas, pero es imposible no detectar muchas coincidencias entre ambos vestidos. ¿Quién crees que llevó el mejor look?