Bufandas: diferentes formas de usar el accesorio del invierno

Empezó Junio y el frío se instaló entre nosotros! Con las mañanas y las noches con temperaturas mínimas muy bajas, las bufandas y chales son el accesorio ideal e imprescindible para abrigarnos y protegernos del frío.

Además, es un accesorio que podemos usar como tercera prenda para darle color y estilo único a un outfit. Siempre recordá elegir tonos que favorezcan tu colorimetría natural y que acompañen tu estilo personal, eso te va a permitir darle protagonismo y personalizar tu look de una forma única que te represente.

Animate a usar la bufanda de forma original. Imagen @fashionjackson

Podés encontrar bufandas de estilo clásico, más bien angostas y rectangulares en tonos neutros, o bufandas más grandes que se acercan a una manta o chal. Las bufandas largas son ideales para destacar el look y llevar la atención a la zona superior. Si sos de las que usan la bufanda siempre igual, a continuación te dejo algunas formas para que aproveches todo el potencial de este accesorio infaltable del invierno:

Cruzada sobre un hombro

Este estilo, que está presente en las principales pasarelas y en el street style, no aporta tanto abrigo ya que deja el cuello descubierto, pero si da un estilo único al look. Podés anudarlo con un nudo simple o terminar el outfit con un broche que asegure la bufanda en su lugar, dándole al outfit un estilo más clásico y elegante. Para este look son ideales las bufandas largas no muy gruesas, ya que te van a permitir cruzarla con comodidad sin generar exceso de volumen.

Animate a combinar estampados y colores. Imágen Flamingo.

Imágen: Olivia Palermo.

Cubriendo los hombros

En este caso podés elegir entre usarla suelta o anudada sobre el pecho. Si elegís este último estilo, vas a lograr un estilo más vintage y clásico que, a la vez, abriga. Mientras que al usarla suelta sobre los hombros se deja el cuello expuesto, por lo que este look es mejor dejarlo para las horas más cálidas del día.

Está versión suelta sobre los hombros es ideal para lucir una bufanda con estampados o diseño. Si elegís una bufanda estampada, con diseño o en un color que destaque combinada con un outfit neutro, esta se convertirá en la pieza central de tu look. Para darle todavía más glamour, usala por debajo del cuello del abrigo y de sus solapas.

Imágen: Olivia Palermo.

Imágen; Style Du Monde.

Imágen: Cut y Paste.

Transformá tu bufanda en un poncho

Esta forma de llevar la bufanda es muy original y una de las más elegidas por las fashionistas ya que convierte la bufanda en un abrigo. En este caso te conviene elegir una bufanda oversize para lograr mejor cobertura, dejala caer sobre los hombros, juntala al frente de tu curpo y asegurala con un cinturón para que no se abra. Podés jugar con bufandas de colores neutros para un look más natural o inclinarte por una estampa a cuadros y darle al look un estilo más nórdico.

Imágen Harper´s Bazaar.

Imágen Harper´s Bazaar.

Anudado al cuello y cómo capucha

Esta forma de usar la bufanda parte de la forma clásica de enroscarla alrededor del cuello, pero en lugar de dejar caer los extremos por fuera, los vas a meter dentro de la parte de la bufanda que circunda tu cuello, dejándolos caer al frente y asegurando la bufanda.

Para finalizar, levantá el borde superior de la zona de la bufanda que cubre la parte posterior de tu cuello y estiralo hacia tu cabeza creando una capucha muy elegante que enmarca tu rostro. Animate a usar tu bufanda de esta forma tan original y elegante. Imagen: Claudya Moreira.

Sobre un hombro

Elegí una bufanda fina, angosta y muy larga para colocar de forma vertical solo sobre un hombro, generando un efecto visual que estiliza. Si bien está forma de llevar una bufanda no brinda tanto abrigo a la zona del cuello, es una de las más sencillas a la vez que transmite mucho estilo y seguridad. Podes sumarle un cinturón que te ayude a mantener la bufanda en su lugar. Imagen Eva Longoria

Solo un lado suelto hacia adelante

Usar la bufanda suelta de un lado y alrededor del cuello del otro una de las formas más clásicas de llevarla y uno de los estilos más elegidos por las fashionistas. Para lograr este look, pasá la bufanda por detrás del cuello, dejando que un lado que caiga suelto hacia el frente y recto mientras que el otro extremo es cruzado hombro opuesto. Imagen Style Du Monde.

Siempre tené en cuenta elegir prendas, incluso los accesorios, que te representen y te ayuden a sentirte vos misma. Buscá ser fiel a tu estilo personal y usá la moda a tu favor para mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com