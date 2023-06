Looks clásicos en blanco y negro, los favoritos de Sarah Jessica Parker

Tendencias vs básicos. Moderno vs clásico. Estas son algunas de las "guerras" que se dan en el ámbito de la moda y aunque en la actualidad muchas veces se mezclen, todavía existen confrontaciones entre quienes apuesta por lo totalmente nuevo y quienes se apegan a lo conocido y tradicional.

Seas del equipo que seas, hay variantes que triunfaron ayer y lo siguen haciendo hoy, como por ejemplo la combinación blanco y negro. A pesar de que sea un binomio extremadamente clásico, pueden conseguirse looks con detalles novedosos al igual que hizo Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker regresa a los eventos top de Nueva York para darnos una nueva lección de estilo. Foto: Instagram @justjared.

Con el motivo de la segunda temporada de "And Just Like That", la actriz asistió a diferentes eventos con atuendos que reflejaron su adoración por el blanco y negro. Una idea maravillosa que todas podemos clonar fue ésta, en la que Sarah Jessica Parker eligió un jumpsuit largo, en color negro, de pantalones slouchy y escote strapless, que contaba con un moño blanco y puntos negros.

Para combinar con el aplique, la estrella llevó sandalias de puntos y añadió una chaqueta blanca cropped de corte inglés. Luciendo muy romántica y femenina, este jumpsuit fue un acierto total que resaltó su figura y conservó el clasicismo en su look. De la misma manera, Sarah Jessica Parker volvió a deslumbrar con un vestido bicolor de Jenny Packham.

Reiventando el blanco y negro, la actriz propone diferentes looks signados por el clasicismo. Foto: Instagram @checkthetag.

La celebritie festejó los 25 años de la serie que la catapultó a la fama, "Sex&The City", y decidió decantarse por un diseño blanco, con estampado de puntos, cuyo corte resaltó por su escote en V, mangas abullonadas y falda de corte A. Con tul, transparencias y pequeños moños en su escote, SJP ponderó su estilo clásico y chic con este vestido y sandalias a tono.

Este tipo de pieza es una de las que debe estar en tu armario si tienes un estilo tradicional y ladylike, pero si te gusta ir un poco más allá y optar por prendas audaces, entonces este segundo vestido de Sarah Jessica Parker se convertirá en tu prenda deseada. La actriz seleccionó un diseño de Gabriela Hearst, con corset negro de escote recto, que constrastó con el blanco de sus mangas abullonadas y su falda evasé.

¡Queremos todos sus looks! Foto: Instagram @checkthetag.

A diferencia de sus anteriores looks, la famosa eligió zapatos cerrados estilo bailarinas en color negro y bolso a rayas en blanco, negro y dorado. Otra disimilitud con sus previas elecciones fue que el corte de este vestido fue más moderno, al añadir detalles tendencia como el corset y el tipo de mangas que se apegan a un estilo más disruptivo y no tan conservador.

Sin embargo, este ítem es una jugada magnífica en donde el blanco y el negro vuelven a mezclarse. Al igual que su jumpsuit o su vestido de puntos, Sarah Jessica Parker renueva sus lecciones de estilo icónicas canalizando a su personaje eterno, Carries Bradshaw.