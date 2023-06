Juliana Awada te enseña a usar volados

Juliana Awada (49) es una empresaria del rubro de la indumentaria que se destaca por su increíble sentido de la estética donde une lo clásico y contundente, es decir, aquellas prendas atemporales que siempre funcionan junto con lo último de la moda.

Por eso, nadie mejor que ella para reactualizar los clásicos volados. ¡Analizamos cómo los usa!

Juliana Awada con un vestido de volados en un evento en China: su secreto fue sumarle textura a un vestido clásico con mangas largas semi transparentes y stilettos acharolados en nude ¡Impecable! Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Volados: un clásico femenino en su versión actual, según Juliana Awada

La exprimera dama continúa dejando su huella en la industria de la moda con su innata elegancia y estilo pulido.

Inconfundible por lucir siempre sofisticada y moderna, Juliana Awada es aclamada por su refinado gusto y su habilidad para cautivar a todos con sus elecciones de estilo.

Es por eso que si queremos vestir un clásico como los volados, debemos fijarnos cómo los usa ella. ¡Imítala y seguro será un acierto!

Sin duda, este look que lució en un evento protocolar en China mientras su marido era presidente de Argentina capturó todas las miradas.

Volados: mini y nude para agregar textura

Awada lució un impresionante vestido de organza en tono nude rosado, exquisitamente tableado en diminutos volados que agregaron textura a la prenda: las mangas transparentes que le agregaban un toque etéreo y romántico a su apariencia.

Por último, el cabello suelto junto con el maquillaje natural, características que definen su estilo despojado, sencillo y elegante, le ponen acento a su belleza natural aportando frescura y autenticidad al conjunto.

En esta ocasión, y aunque era un evento oficial, Juliana Awada optó por no llevar joyas ni accesorios permitiendo que el vestido fuera el verdadero protagonista, una gran estrategia que tú también puedes poner en práctica.

El vestido es un diseño de la marca Ménage à Trois, perfecto para realzar la feminidad y elegancia. Además, el género en nude rosado tiene una trama estilo brocato liviana que refleja la luz y aporta un brillo extra a los volados.

La empresaria completó su elección con elegantes stilettos nude de la marca de Gianvito Rossi, reconocidos por su calidad y diseño refinado. Un calzado en perfecta armonía con el conjunto. Su look resultó perfecto para subrayar su costado más sofisticado y romántico a la vez.

No te pierdas los outfits de Juliana Awada, pues cada uno es una lección de moda en sí mismo. Definitivamente, es una mujer que no resigna jamás las tendencias y no exagera ni sobreactúa la moda, sino que sabe cómo fusionar prendas atemporales o tonos clásicos con las últimas tendencias.

¡Pura inspiración para crear tus mejores atuendos!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.