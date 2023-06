Las nuevas ideas de Demi Moore para lucir moderna con blazers clásicos

Lo bueno de quedarse sin ideas es que siempre tenemos los looks salvadores de las celebridades que nos aportan luz cuando estamos muy confundidas. Algo así podrás experimentar luego de ver los últimos estilismos de Demi Moore, en los que ha tomado varios blazers completamente clásicos para renovarlos.

¿Cómo reversionar tus blazers clásicos? ¡Con las ideas de Demi Moore! Foto: Instagram @justjared.

Es que las nuevas ideas no son más que la recompilación de opciones clásicas a las que se les suma un detalle moderno o audaz. La actriz lo enseñó con su outfit total white para el desfile masculino de Dior, al que se presentó con un traje de punto con pantalones sastreros y blazer recto de hombreras caídas.

Con la compañía de una camisa, stilettos negros, gafas de sol redondas y un mini bolso colgando de sus pantalones, Demi Moore lució mejor que nunca. Tal como ven, su blazer no contaba con ningún aplique o corte fuera de este mundo, y aún así triunfó fácilmente al combinarlo con prendas del mismo estilo.

¿Cómo hizo? La celebritie decidió que en su look predominaran piezas básicas y el clásico binomio blanco-negro, pero su guiño moderno se ancló en su manera de llevar su mini bolso estampado, al ubicarlo en uno de los ganchillos en donde comúmmente se sujeta un cinto. Un truco mínimo que puede cambiarlo todo en tu atuendo.

Lo mismo sucedió en este look total black, firmado por Versace, que Demi Moore eligió para el desfile de la marca en Los Ángeles. Para esta ocasión, la artista se decantó por un traje de pantalones flare y blazer de hombreras rectas con marcado ajuste en la cintura, junto con una camisa de transparencias, stilettos y una falda con bordados brillantes.

Al leer esto estarán pensando cómo usó una falda si llevaba pantalones, y este es la clave fundamental del atuendo. Su estilista, Brad Goreski, posó esta falda asimétrica y ligera sobre sus pantalones, con el objetivo de añadir distinción sobre el negro total y causar impacto con el layering o capas del propio look.

A pesar de que esto no incide directamente en el blazer, el outfit no hubiese sido el mismo sin este ítem, ya que el poder de la cintura ajustada y la fuerza de las hombreras incidieron directamente en la parte inferior de su estilismo. Esto provocó que ambas prendas no desequilibraran su figura y el resultado fuese 100% favorecedor.

Lo mejor es que ambos blazers cumplían con un corte clásico, similar al que la mayoría tiene en sus guardarropas, lo que permite que clonar estos looks sea mucho más fácil y rápido. ¡Aplausos para Demi Moore!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!