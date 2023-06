Brenda Gandini se llevó todas las miradas con un impresionante cambio de look

Brenda Gandini (38) siempre fue rubia. Con sus hipnóticos ojos azules y su rostro de rasgos únicos, cautivó tanto desde su talento como desde su belleza al público que la vio crecer, modelar y actuar en distintos proyectos. Aunque todo llega a su fin y su blonda cabellera ¡también!

Veamos de qué se trata este cambio de look y los motivos por los cuales la artista tomó esta dramática decisión con su imagen.

Brenda Gandini con su cambio de look, glamorosa y delicada a la vez. Fuente. Instagarm @brendagandiniok

Brenda Gandini: el color que todas quieren

En Hollywood, el color ginger beer es furor desde hace un tiempo. Es un tono que parece tener un toque mágico: es audaz, pero también versátil y sofisticado, pues su delicadeza, singularidad y elegancia lo aleja del típico pelirrojo encendido.

Para su cambio de look, Brenda Gandini optó por el color conocido como ginger beer (cerveza de jengibre), y no porque esté simplemente de moda, sino porque la nueva producción donde próximamente la veremos actuar requería que se ponga en la piel de un nuevo personaje con estas características.

Para su última actuación en la película Nene Revancha junto a Luciano Cáseres, la actriz decidió que necesitaba un cambio en su apariencia para realmente entrar en el papel. Y qué mejor forma de hacerlo que con un cambio de color de cabello.

El ginger beer es una tonalidad de cabello que incorpora tonos rojos, rubios y castaños para obtener un acabado cálido y vibrante, al igual que el propio color del pelaje de un oso pardo. Este tono es altamente versátil, sofisticado y femenino, a la vez que super sensual y elegante.

Por supuesto, cada cambio de imagen viene con desafíos. Y en el caso de la esposa de Gonzalo Heredia, pasar de rubia al ginger beer requirió de un cuidado meticuloso de su cabello y de un estilista experimentado.

El tono ginger beer de Brenda Gandini mezcla el castaño con el rubio y el pelirrojo. Fuente. Instagram @brendagandiniok

Su estilista le recomendó hacer un tratamiento previo para poder realizar el trabajo sobre el cabello completamente sano y también le dijo que utilice un shampoo para mantener el color y que éste no vire al anaranjado, pues es un tono cálido, pero no demasiado vibrante.

El mantenimiento es la clave y, por supuesto, tratar al cabello solo con productos de primera calidad y jamás olvidar el protector térmico y solar, pues en el cabello teñido es fundamental para mantener su brillo y apariencia impecable.

Si te animas a un cambio de look, ¡esta tonalidad es tendencia! No dejes de ver las redes sociales de Brenda Gandini para inspirarte. Sin duda, es un tono fácil de llevar que combina con múltiples looks casuales y elegantes, y es un sí rotundo para este invierno. ¡Pruébalo!

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un tono de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!