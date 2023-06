Fichamos el clon Zara del vestido más bonito de María Pedraza

Tanto la primavera como el verano son las etapas del año más elegidas para realizar bodas, debido al buen tiempo y a la ventaja de contar con muchas horas de luz solar si la festajas de día. En España las temperaturas ya empezaron a ascender y las invitadas a distintos eventos tratan de encontrar ese vestido que les fascine y sea funcional.

Creemos que el diseño de María Pedraza cumple con ambas condiciones, y suma a la propuesta un estampado en colores llamativos, y mucha sensualidad. La actriz acudió a la boda de una de sus amigas y su vestido no pasó desarpercibido en la fiesta ni en las redes.

María Pedraza lució un espectacular diseño estampado, en tonos rojo, turquesa, naranja y blanco, que contaba con mangas largas e híper holgadas, escote en V profundo, cut-outs laterales en su cintura y falda plisada. Con su melena castaña y ondulada, y su pose similar a la de una mariposa, la española enloqueció a sus seguidoras que no tardaron en preguntar a qué tienda pertenecía la prenda.

Aunque la actriz no confirmó la firma original de su vestido, muchas comenzaron a buscar clones low-cost en diferentes casas de moda españolas. Y si hablamos de piezas idénticas o similares a las que llevó una celebritie pero en su versión accesible, entonces hablamos de Zara.

El clon low-cost realizado por Zara. Foto: Zara.

Es que el imperio textil se posiciona primero en cuanto a clones de prendas o looks, y lo logra de una manera ideal. En el caso del vestido de María Pedraza, Zara no optó por una pieza idéntica aunque sí se pueden analizar varios detalles que se cumplen en ambos diseños.

Por un lado, la opción de Zara se decanta por un fondo negro y print geométrico en blanco, que no luce similar al de la artista, pero que sí añade otras claves esenciales del vestido, como los cut-outs laterales, el escote en V y las mangas holgadas. Aparte, lo mejor lo dejamos para el final: tiene un precio de solo 59,95 euros. Es decir, no solo será una inversión inteligente para nuestro look de boda, sino también para nuestro bolsillo.

Al contar con un valor muy accesible, te advertimos que quedan pocas unidades de este diseño en la página online de la firma, asique si quieres hacerlo tuyo, ¡deberás arriesgarte ahora!