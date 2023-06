Mirá el espectacular mini vestido de Carmen Villalobos que dejó a todos con la boca abierta

Carmen Villalobos (39) es mucho más que una actriz colombiana que conquistó corazones con su rol en la telenovela que reversionó la icónica Café con Aroma de Mujer. También es un ícono de moda.

Sobre todo ahora que se embarcó en una nueva aventura con su faceta como presentadora en el popular reality show Top Chef VIP por Telemundo, donde gana un impresionante sueldo de 20 mil dólares al mes.

Sus elecciones de vestuario en el piso del programa son simplemente increíbles. Por eso, nos centramos en analizar un mini vestido de un tono en tendencia con detalles de esueño ¡para que puedas recrear su estilo!

Mini vestido con detalle cut-out y escote irregular: Carmen Villalobos impactante en el piso de grabación de su programa en Telemundo. Fuente. Instagram @cvillaloboss

El mini vestido de Carmen Villalobos: detalle cut-out y tono en tendencia

Carmen Villalobos lució en el piso del programa y replicó en redes sociales para sus fans un fabuloso mini vestido en un atrevido tono maíz que no solo destaca su bronceado, sino que también se ajusta perfectamente a su increíble silueta.

El diseño con un detalle cut-out y cintura ceñida con un lazo drapeado que sale de la prenda y forma parte de ella resalta la figura de la actriz, demostrando una vez que sus elecciones dan en el blanco.

Sin duda, es la combinación perfecta de elegancia y sensualidad. El touch estiloso sobre la mitad de su silueta suma un toque de desenfado, mientras que la cintura bien marcada estiliza y aporta armonía al contorno de la celebridad.

La elección del color maíz no solo complementa su tono de piel, sino que también le otorga un aire alegre y energético a tono con la personalidad que transmite en cada programación.

La porción del torso que queda al descubierto junto con el detalle irregular de un solo bretel y su falda fluida y evasé hacen que el modelo recuerde a los vestidos griegos. ¡Una diosa!

Cómo recrear el estilo de Carmen Villalobos

Recrear este fabuloso mini vestido no tiene por qué ser una tarea difícil. Busca una prenda en un tono similar que se adapte a tu figura y personalidad.

Los detalles cut-out están de moda, por lo que encontrar un diseño con este detalle no debería ser complicado. Puedes agregar un lazo que no sea parte del atuendo si no consigues uno con este incorporado. Procura que sea del mismo tono, o dentro de la misma gama.

Carmen Villalobos resulta una verdadera influencia en la moda, por lo cual si te decides a imitar también su terminación ceñida en la parte superior y fluida debajo, junto con el escote irregular ¡habrás acertado como ella!

Mini vestidos cut-out en tendencia

El resurgimiento de los mini vestidos con detalle cut-out es una tendencia que crece con fuerza en la moda actual. Estos modelos juegan con la dualidad de la elegancia y la audacia porque permiten mostrar un poco de piel de manera sugerente, pero sofisticada.

Estos pueden ubicarse en diferentes partes del vestido, aunque en el escote o en la cintura y los laterales son los más populares. De esta manera, ofrecen un twist moderno a la clásica silueta.

Las celebridades como Carmen Villalobos se suben a esta forma trendy de llevar vestidos en su versión más micro, en una demostración de que esta prenda puede se tan versátiles como sensual y a la moda, perfecta para cualquier ocasión, desde un evento de gala hasta una cena íntima.

Si quieres lucir espectacular como la estrella colombiana ¡suma un mini vestido cut-out a tu guardarropas!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.