Horóscopo: según la astrología, estos son los signos que no cumplen con sus promesas

La astrología predice tendencias de personalidad según si has nacido en una fecha o en otra, pues clasifica una inclinación a partir de lo que hayan transitado los astros por el cielo al momento de nacer.

De esta manera, cada tendencia de comportamiento está basada en las posiciones y movimientos astronómicos.

Por supuesto, es importante recordar que la astrología no determina absolutamente cada comportamiento, sino que más bien proporciona una guía de las influencias celestes que pueden afectar la personalidad y acciones.

Dicho esto, veamos aquellos signos que, según la astrología, pueden tener dificultades para cumplir con sus promesas: Cáncer, Tauro y Libra, aunque cada uno por razones muy diferentes.

Los signos más proclives a romper una promesa lo hacen por diferentes motivos. Fuente. Cienradios

Cáncer

Este signo de agua gobernado por la Luna es, por definición, emocionalmente intenso. También es dueño de una capacidad asombrosa para la empatía y la compasión.

Sin embargo, su naturaleza altamente sensible y emocional puede hacer que a veces se sientan abrumados por las expectativas y, en consecuencia, fallen en cumplir sus promesas. No es que no deseen cumplir, simplemente suelen poner su bienestar emocional por delante.

Tauro

Las personas de Tauro, por otro lado, responden a un planeta peculiar, Venus, y son un signo de tierra. Su conexión con ella los hace firmes, determinados y con un amor especial por la comodidad y la seguridad.

Cuando un Tauro hace una promesa, normalmente tiene todas las intenciones de cumplirla. Sin embargo, su naturaleza testaruda y su resistencia al cambio pueden hacer que, si las circunstancias cambian, se vean en apuros para adaptarse y cumplir lo prometido.

Libra

En cuanto a quienes son de Libra, un signo también regido por Venus, pero de aire, son amantes de la armonía, las relaciones y el equilibrio en todo y para todo.

Suelen ser personas que evitan a toda costa el conflicto, por lo cual pueden llegar a prometer más de lo que pueden cumplir, solo para mantener la paz y no tener que entrar en disputas en el momento.

Su indecisión y tendencia a complacer a los demás pueden hacer que a veces fallen en cumplir sus promesas.

Así, estos tres signos, por motivos muy distintos, son los más proclives a fallar ante algo que han prometido. Sin embargo, no olvides que esto es solo una visión general de tendencias a ciertos comportamientos, ¡nada está dicho!

Cada individuo es único. La posición de los otros planetas en la carta natal, así como la educación y las experiencias personales, pueden influir en gran medida en la personalidad y las acciones de una persona.

Por lo tanto, si conoces a alguien que pertenece a uno de estos signos y siempre cumple sus promesas, no te sorprendas. Después de todo, todos somos mucho más que nuestro signo solar.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que hagas lo que te haga sentir cómoda, siempre.