Galilea Montijo y el rejuvenecedor delineado de ojos inspirado en Lady Di

Galilea Montijo (50) es una de las figuras televisivas mexicanas más estilosas, siempre está en tendencia y producida al detalle para llevarse todas las miradas.

Esta vez, nos centramos en la forma en la que delinea sus ojos inspirándose en la manera en la que la mismísima Lady Di lo hacía.

Delinear y luego difuminar con sombra celeste metálico: la técnica de maquillaje de Lady Di que imita Galilea Montijo. Fuente. panoramaweb.com.mx

El delineado de ojos favorito de Lady Di y como lo recrea Galilea Montijo:

Galilea Montijo siempre busca la mejor manera de intensificar su mirada a la hora de darle un twist a su maquillaje. Sabe que es su mejor arma por los grandes e intensos ojos que posee.

Por eso, no encontró mejor manera de abrir y ampliar su mirada que recrear este make up que tantas veces le vimos a la Princesa de Gales para remarcar sus pupilas marinas: el delineado alrededor del ojo. Lo analizamos y te contamos porqué es tan favorecedor.

¿Cómo era el delineado de Lady Di?

La princesa de corazones, conocida como Lady Di, fue un ícono de moda y belleza. Muchas fueron las tendencias que impuso y que se siguen usando hasta el día de hoy. Y aunque Diana es inimitable, podemos intentar inspirarnos en sus lecciones estilísticas, ¡las hay a montones!

En materia e maquillaje, Diana de Gales solía delinear sus ojos en azul con un lápiz acrayonado en la línea de agua y luego por fuera del ojos. Y como pionera que siempre fue, solía acentuar el make up para abrir la mirada con un toque de sombra al tono, en celeste o azul metálico.

Galilea Montijo inspirada en el make up de Lady Di. Fuente. Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo se inspira en Lady Di para lograr un make up de ensueño

La mexicana, tomando como referencia a una de sus ídolas en materia de estilo, Diana Spencer, mostró en sus redes sociales cómo logró un maquillaje de ojos similar al que ella utilizaba para definir su icónica mirada.

La presentadora Galilea Montijo, así, presumió un delineado azul luego un trabajo de iluminación realizado sobre el make up y por fuera con sombra celeste pastel metálico.

Eso sí, ella le agregó mucha máscara de pestañas sobre la pestaña postiza y además, sobre el párpado móvil, un extra de glitter plateado para apostar a un estilo más “fantasía“ y salir al aire bajo la atenta mirada de sus fans.

Lo bueno de este delineado de ojos es que es perfecto para rejuvenecer la mirada en un solo gesto porque aporta mucha luz. Además es ideal para quienes tienen un look más “caído“, de tipo cansado o triste, por el movimiento de su párpado, pues abre la mirada y aporta una terminación sofisticada y elegante.

El maquillaje de Galilea Montijo: explicado en pocos y simples pasos

Si quieres imitar este tipo de delineado y sentirte fabulosa como la estrella mexicana o la mismísima Lady Di, puedes comenzar con un lápiz acrayonado azul dentro de la línea de agua del ojo inferior.

Luego, recorre con ese mismo elemento el contorno de todo el ojo lo más cerca del borde que puedas.

Como paso siguiente, aplica un poco de sombra clara metálica o mate, pero siempre bien luminosa, en tono celeste sobre el recorrido de tu lápiz azul, difuminándolo ligeramente.

Finalmente, aplica un poco de sombra clara sobre el párpado móvil: puedes agregar un tono plateado en la parte superior para seguir alargando la mirada.

No olvides ir con la misma sombra y un pincel especialmente fino por dentro de la línea de agua con mucho cuidado para no lastimarte el ojo ni introducir polvo en él. No hace falta mucha cantidad de producto.

Termina el look con máscara de pestañas por encima y por debajo para ampliar la mirada al máximo y lucir unos fabulosos ojos como protagonistas absolutos del maquillaje. ¡Tal como lo hizo Galilea Montijo!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.