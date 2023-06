Aprende a llevar transparencias con elegancia como Zendaya y Jennifer Lawrence

Es cierto que las transparencias pueden parecer demasiado llamativas si no las llevamos de una manera correcta. También existen mujeres que no desean explotar al máximo esta tendencia, pero sí quieren usarlas en sus looks y no saben cómo hacerlo de una forma elegante y formal.

A pesar de que algunas celebridades han apostado por lucir full transparencias, otras han marcado una impronta más delicada y sutil. Dos de ellas fueron Zendaya y Jennifer Lawrence que se animaron a sumar esta tendencia a sus estilismos de alfombra roja y triunfaron con sus elecciones.

Zendaya se decantó por un traje brillante y top de transparencias. Foto: Instagram @zendayaba.

Zendaya asistió a un evento de la joyería Bvlgari en Italia, como una de las embajadoras de lujo de la marca, junto a la actriz Priyanka Chopra. La joven artista posó con un total look en color negro, firmado por Maison Valentino, en el que decidió añadir un poco de transparencias.

La actriz se decantó por un traje brillante, de pantalones palazzo y blazer de hombreras caídas, acompañado por un top de escote redondo y stilettos. La particularidad del top residió en su textil de red con brillos y transparencias, lo que generó un efecto de falsa visibilidad sobre el cuerpo de Zendaya.

Ese truco que produjo la pieza en cuestión cambió por completo el estilo del traje. Un conjunto común de ver sobre una red carpet fue transformado con la presencia de este top sensual que además de destacar una tendencia, añadió un toque especial de glamour al outfit.

Jennifer Lawrence llevó transparencias en su vestido Dior. Foto: Instagram @justjared.

Algo parecido fue lo que propuso Jennifer Lawrence en la premiere de su nueva película. La actriz paseó por la alfombra roja británica con un vestido negro Dior, firma de la cual es embajadora, y sorprendió con su elección clásica y acertada. Ella seleccionó un diseño de escote cerrado, transparencias, bordados de cristales y falda evasé, junto con stilettos negros y pendientes de cristales.

Optar por este tipo de transparencias en un vestido largo es muy favorecedor y acertado. Jennifer Lawrence apostó por este textil en su top y lo acompañó debajo con un sostén sin tirantes para cubrir su busto. Al elegir escote cerrado, la celebridad generó un equilibrio con las transparencias que dejaron entrever parte de su figura, sin rozar el desacierto o la vulgaridad.

El look de Zendaya o el estilismo de Jennifer Lawrence son dos ideas magníficas para llevar la tendencia del momento y salir victoriosas. Para cumplir con sus inspiraciones a rajatabla, antes de optar por cualquier ítem con transparencias, ten en cuenta el clásico lema "menos es más".

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!