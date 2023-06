Tres looks de Luli Fernández para usar el estilo militar este invierno

Aunque la moda dosmilera haya regresado, eso no quiere decir que debamos abocarnos a ella por completo. Existen otros estilos perfectos para llevar durante la segunda mitad del año y uno de ellos es el militar. Con sus colores oscuros y sus prendas básicas, el army style vuelve a conquistarnos de la mano de Luli Fernández.

La influencer adapta este clásico estilo para el invierno y triunfa con los looks más funcionales para la rutina. Si nunca has probado este tipo de atuendos o si ya lo has hecho pero no sabes cómo renovarlos, estas ideas de Luli Fernández serán tu punto de partida para la nueva temporada.

Luli Fernández se apunta al estilo militar para este invierno 2023. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Por un lado, la panelista se preparó para el frío con la parka más buscada cada invierno: la de color verde militar. Puedes encontrar distintos modelos de esta prenda, pero Luli Fernández eligió una de corte ajustado, con bolsillos laterales y delanteros, y capucha sin agregado furry.

Combinó con un sweater de cuello alto en blanco crudo, calzas de cuero negro, botas a tono, bolso y gafas de sol. A pesar de que solo llevó un ítem 100% militar, la influencer supo realzar esta prenda con sus demás piezas. La calza o pantalón de cuero es un aliado perfecto si quieres lograr un look militar, ya que este material de textura rígida ayuda a expresar las cualidades propias de este estilo, mientras que el color negro permite darle más protagonismo al verde oscuro.

En mayor o menor medida, la modelo renueva este estilo con sus looks modernos. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Para las que desean adelantarse un paso más y saltar de lleno al estilo militar, este look de Luli Fernández es una gran idea para acertar. La modelo posó con pantalones slouchy en verde militar, camiseta a tono, camisa abierta en color marrón camel, y zapatillas blancas con detalles a juego con sus prendas.

En esta oportunidad, su opción fue decantarse por tres ítems que representaban claramente el aspecto militar. Aunque optó por prendas más ligeras y en diferentes colores, Luli Fernández se decantó por cortes simples y rectos que consiguieran el mismo triunfo que en su primer atuendo. Su clave aquí fue apostar por varias piezas vinculadas pero de menor volumen o impacto, distinto a la parka, que al ser un abrigo, genera una impresión de mayor holgura.

Otra manera de llevar este estilismo pero con un cambio sería solo usando estos pantalones, pero combinados con algún sweater marrón oscuro y borcegos. De esa forma podrás crear otro look militar con una misma prenda y sin dejar de lado el estilo principal.

Este invierno es el momento perfecto para que te animes al estilo militar si todavia no lo has hecho. Con estas ideas de Luli Fernández, ya puedes jugar con tu armario y obtener outfits fabulosos.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!