Carla Pereyra consigue los looks más elegantes en su viaje a Grecia

Grecia es uno de los paraísos históricos, culturales y más bellos en el mundo. Muchos europeos lo eligen como lugar para vacacionar por sus hermosas playas y sus espectaculares monumentos. La pareja argentina, conformada por el entrenador de fútbol Diego Simeone y la empresaria Carla Pereyra - que residen en España - decidieron despejarse de la rutina y tomar unas vacaciones en este país.

Desde los imponentes paisajes griegos, la influencer ha mostrado sus looks elegidos para recorrer distintos lugares. En el día o en la noche, Carla Pereyra ha dejado claro que su elegancia no descansa ni en vacaciones. Estos fueron sus soñados estilismos.

Carla Pereyra logra los looks más deseados del verano europeo. Foto: Instagram @carla.pereyra15

Para un día de caminata por Atenas, la empresaria se enfundó en un vestido full estampado en colores como negro, rojo, naranja y blanco. Ella optó por un diseño - de escote halter, ajuste en la cintura y falda midi corte A -, repleto de arabescos y formas que encajaron a la perfección con el espíritu veraniego del país europeo.

Como la pareja decidió recorrer distintos puntos de la ciudad, la argentina se decantó por la comodidad de las sandalias Birkenstock, que ella seleccionó en color beige, junto con grandes gafas de sol. Por supuesto que además de caminar mucho, Carla Pereyra y Diego Simeone compartieron momentos más relajados y románticos.

Para su caminata de día y su cena romática, la empresaria da una lección de estilo veraniega. Foto: Instagram @carla.pereyra15

Ambos cenaron en uno de los restaurantes más top de Grecia y la fashionista cumplió con su look híper elegante. Carla Pereyra reemplazó su vestido estampado por uno ceñido, de largo midi, escote halter, en color negro y bajo trompeta en color blanco. La modelo decidió añadir más color a su estilismo con sandalias bajas romanas que contaban con piedras de colores, mini bolso amarillo y joyas doradas.

Con un recogido tirante y junto a su esposo - que eligió un look total black -, Carla Pereyra dejó anonadados a sus seguidores que rápidamente la elogiaron por su outfit. Aunque aún no haya comenzado el verano en Europa, la argentina conquistó a todos con dos de los mejores looks que tendrá esta temporada 2023.