Camisa blanca para la noche, la idea clásica de Zaira Nara

Llega el fin de semana, organizas una salida, eliges el lugar y cuando piensas en la ropa, no sabes qué ponerte. A veces no encontramos qué podemos combinar o cómo podemos usarlo, y solemos entrar en desesperación. Para no alcanzar ese punto culmine, te traemos la fantástica idea de Zaira Nara.

La modelo acaparó miradas con sus looks protagonizados por una prenda básica de armario: la camisa blanca. Es común usar este ítem durante el día para ir a la oficina, asistir a una reunión o juntarnos con amigas, pero no solemos elegirlo para una ocasión nocturna. Desde hoy, cambiarás tu perspectiva con los siguientes atuendos.

Zaira Nara enseña sus tips para sumar camisas blancas en looks nocturnos. Foto: Instagram @zaira.nara

Para las que ya tienen una minifalda tableada en su guardarropas, es momento de combinarla con una camisa blanca. Así lo dicta Zaira Nara con su estilismo de minifalda metalizada de tablas, medias blancas y borcegos negros de suela track. La influencer apostó por dos tendencias clave del 2023 como el corte de su mini y sus zapatos, lo que definió la parte trendy del look.

Pero su gran apuesta fue añadir la camisa blanca holgada y por fuera de la falda. Además de sumar el detalle clásico al outfit, el toque de llevarla por fuera le dió esa vibra juvenil e informal que se necesita para una salida de noche a un bar o boliche. Otra manera de seguir su línea aunque con una elección más moderna es llevando la camisa anudada y debajo un crop top blanco o bralette.

Apunta su idea para tus próximas salidas del fin de semana. Foto: Instagram @zaira.nara

Y eso fue lo que exactamente hizo Zaira Nara en su segundo estilismo, al combinar corpiño y camisa blanca. La conductora volvió a optar por su item básico favorito, pero en esta ocasión apoyándose en prendas de compañía más impactantes, como pantalones brillantes con estampado zig zag y bralette negro con transparencias.

Aquí, la modelo usó su camisa abierta para darle lugar a su corpiño y agregar sensualidad, como así también lo demostró con su maquillaje y pelo ondulado. Esta opción es un poco más llamativa y puede servirte para oportunidades más formales como un cóctel. Si no te gusta que se luzca tanto el bralette, puedes decantarte por alguna camisa blanca con transparencias que enseñe la lencería sin dejarla completamente a la vista.

Tal como la llevas de día, ahora puedes sumarla a tus looks nocturnos. La camisa blanca es un must-have para toda la vida y desde que vimos esta idea de Zaira Nara, no tendrás otra opción que añadirla a tus salidas de fin de semana.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!