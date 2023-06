Mira los increíbles mini shorts de Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) marca tendencia en el reino de la estética Y2K que fusiona elementos de la cultura pop, el estilo naif con una cuota de sensualidad y detalles tecnológicos típicos de principios del 2000.

Analizamos los mini shorts de la influencer que le suman una cuota rockera a esta tendencia que cada vez esta más en auge.

Mini shorts rockeros en clave Y2k

La vuelta al estilismo Y2K es un hecho y Julieta Poggio, al salir de la casa, no para de mostrarse con esta estética.

Esta vez, eleva la apuesta con una propuesta de estilo que enloquece e inspira a toda una generación, la Z y hasta algunos millenials que deciden resignificar el toque roquero para lograr looks más audaces y sensuales.

¡Insípirate en este outfit que la mediática compartió en Instagram: una prenda hiper corta, al cuerpo, de vinilo negro y un poco ajustada con cintura baja.

Julieta Poggio es tendencia una vez más por unos audaces mini shorts. Fuente. Instagram @poggiojulieta 23

El look de Julieta Poggio: un poco de rock, otro poco de escencia Y2K, y mucho fuego personal

Este diseño revela el abdomen plano de Julieta, mientras acentúa su cintura de manera provocativa y estilizada.

El material del mini short, el vinilo, se asemeja a la terminación que podría dar el cuero, pero más pulida y con un tejido más fino, lo que hace que se ajuste al máximo y marque las formas del estilizado cuerpo de la celebridad.

Y claro, además de ser un guiño a la moda de los años 2000, aporta una dosis extra de rock y sensualidad al conjunto.

La influencer ya había lucido esta prenda combinándola con corsé lila acordonado al frente para salir y divertirse en la noche porteña. Pero esta vez, para darle un toque elegante e ir al teatro al estreno del show musical Matilda, le sumó una camisa estilo cropped muy canchera que usó abierta para revelar la cintura y sus abdominales planos.

El contraste entre el color intenso del short y la blusa blanca corta suma al encanto de esta tendencia en ascenso.

Si lo eliges para una noche de salida con amigas, no dudes en probar distintas opciones cropped. Para imprimirle fuerza a un look Y2K, apuesta por remeras cortas holgadas sin mangas y con inscripción pop. Y si, en cambio, quieres acentuar el código rockero no dudes en sumar una remera con biker de cuero y tachas.

¡Atención! Si quieres sumar otra tendencia, un cropped top con detalle cut-out en el escote será un acierto seguro.

Pero si buscas que esta prenda inferior sea una base para lucir elegante, tal como lo hizo Julieta Poggio, opta por alguna prenda superior con solapas y que sea corta como una blusa o un blazer con bando debajo, y en cualquiera de los dos casos agrega botas bucaneras al tono del short.

Mini shorts en tendencia

Los mini shorts tienen una ventaja: alargan las piernas al ser más cortos que los tradicionales. Así, se transforman en una prenda clave para el armario de verano de cualquier fashionista.

No obstante, la propuesta de Julieta Poggio lleva esta pieza más allá porque la combinación con la blusa y unas botas de caña alta blancas aportan rebeldía a un look que pretende ser casual y elegante a la vez.

La propuesta de la exhermanita no pasa desapercibida y se alza como una alternativa sofisticada y sexy para aquellas que buscan experimentar con su guardarropa: el mini short de Julieta Poggio es la viva imagen de cómo combinar prendas y tendencias para conseguir un atuendo impecable.

Con su mirada fresca y su enfoque innovador, la mediática bailarina sigue demostrando que la moda es una forma de expresión que mezcla elementos en tendencia con la interpretación personal de la moda del momento. Y si hay algo seguro, es que todos estamos ansiosos por ver qué nos depará su próximo outfit.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.