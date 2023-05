Zara tiene el conjunto de lino más favorecedor de la temporada que querrás tener en tu armario

Zara sigue apostando a reinventar lo clásico para destacarse entre las demás marcas de fast fashion. Con diseño, buena calidad y precios accesibles, la marca española está entre las favoritas de las mujeres más estilosas del mundo.

Sin dudas, este conjunto de lino será un must have entre influencers y celebridades ¡que empiecen las apuestas!

El fabuloso conjunto de Zara que enamora y puede combinarse de miles de formas. Fuente. Zara

Zara y otro hit de moda: El conjunto de lino en tono cielo que será furor

Los materiales como el lino son clásicos pero a la vez confortables, favorables por su textura y caída a cualquier cuerpo y además, al ser el más natural de todos, aporta elegancia pero sin complicaciones. Y trae la simpleza de lo que ya funciona por sí mismo.

Desde lo más clásico hasta lo más vanguardista van el tono crudo y le siguen todo tipo de tonos y propuestas: desde vestidos en azul marino hasta cropped tops en toda la gama pastel o pantalones en color mostaza o verde caqui.

El lino es siempre magnífico, elegante y acertado. Y en esta máxima se basa Zara para crear este conjunto soñado en color celeste cielo.

Con un top cruzado con cuello frunce estilo halter confirma que la audacia también puede decir presente en las prendas de lino.

No obstante este conjunto de Zara no sería lo que es si no se diera el contraste de su espectacular diseño con sugerente terminación en V invertida entre las dos partes del top con el del pantalón amplio, holgado y de tiro ligeramente bajo.

También con frunce en la cintura cae recto y fluido, confeccionado en el mismo lino celeste del top.

Imaginalo con sandalias bajas en plateado, tostado o simplemente sneakers blancas ¡fabuloso!

Puedes usarlo para una tarde de paseo, salir con tu crush o sorprender a todos en el trabajo pues es tan versátil que lo usarás mucho más de una vez y lo lucirás más con importantes accesorios como pendientes colgantes al tono de tus complementos o mini bag.

El toque joven y descontracturado de las dos prendas a juego es infalible pero lo mejor es que también lo puedes usar por separado con una musculosa básica en blanco en el caso del pantalón o con una minifalda de jean en el caso del top, y tan solo por poner los ejemplos más clásicos.

Crea miles de opciones en base a este conjunto imperdible de Zara y por supuesto, puedes elegirlo en varios colores: visón, rosa pálido o verde salvia ¿en cuál lo llevarás?

Y para que no haya excusas, la marca española favorita de las famosas lo ofrece a 29,95 cada prenda ¡super accesible!



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.