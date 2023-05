Jennifer Lopez comparte el consejo perfecto para combinar jeans esta temporada

La principal tarea a la hora de usar jeans es encontrar un nuevo camino para probar estilismos distintos. Tal vez sea la prenda que más usamos en nuestra vida, pero pocas veces tratamos de modificar la manera en la que los llevamos. En realidad, esta es la clave que necesitamos probar para poder añadirlos a nuestros looks sin que se vean iguales todas las veces.

Para esta temporada, Jennifer Lopez probó que hay una manera de triunfar con jeans sin volvernos locas. La cantante combina sus vaqueros con chaquetas estampadas que, últimamente, fueron protagonizadas por el print a cuadros. Este dato firmado por JLo es uno de los más acertados para renovar nuestros jeans una vez más.

Jennifer Lopez enlista una serie de claves ideales para transformar tus jeans. Foto: Instagram @justjared.

La artista optó por un atuendo casual chic en una de sus salidas con su esposo, Ben Affleck. Jennifer Lopez paseó con jeans bootcut, body negro de encaje y transparencias, blazer sastre XXL a cuadros en tonos nude y gris, gafas de sol aviador, grandes argollas doradas y mega plataformas metalizadas.

Este look favoreció por completo a la diva, gracias al uso equilibrado de volúmenes. El truco de combinar jeans con bajo más suelto y chaquetas con hombreras es uno de los mejores consejos de estilismo dentro de la moda. Tanto hombros como tobillos se agrandan con estos detalles y generan una armonía ideal para todas las figuras. Si añades un top, body, blusa, que cumplan con un formato ajustado, obtendrás un fabuloso cambio en tus atuendos con vaqueros.

¡Prueba sus trucos infalibles! Foto: Harpers Bazaar.

Si no te gustan los tacones y prefieres ítems más holgados, Jennifer Lopez cuenta con un outfit que puede servirte. La estrella mostró un look clásico, con jeans rectos, camiseta blanca, tapado a cuadros en blanco y verde manzana, y zapatillas blancas. A simple vista, podrán notar que ambos outfits son distintos a pesar de compartir piezas similares.

En este caso, JLo se decantó por un total look básico y añadió el foco de atención sobre su tapado. A pesar de que no utilizó el truco de equilibrio, sí seleccionó un par de vaqueros que funcionaron con el mismo ancho en toda la pierna y no produjeron estas variaciones de volumen.

También probó que para este tipo de estilismos no es necesario apostar por tacones, sino todo lo contrario al apostar por calzados más cómodos como sandalias bajas, zapatillas, mocasines o chanclas. En resumidas cuentas, Jennifer Lopez enseña que los jeans necesitan combinarse con prendas más atractivas o llamativas para poder destacar de un modo distinto. ¡Aplica sus trucos a tus looks!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!