Más atrevida que nunca: cómo llevar transparencias al estilo Zaira Nara

Si todavía no sumaste una prenda con transparencias a tu guardarropas, es tiempo de que lo hagas. Ya sea en menor o mayor medida, esta tendencia debe formar parte de tus looks. Esta vez no seremos sutiles con las transparencias sino que las llevaremos al máximo gracias a la inspiración de Zaira Nara.

La argentina se ha vuelto fanática de esta moda y la usa en cualquier parte, a cualquier hora y en todos sus estilismos. Aquí les enseñaremos cuáles son sus tips para deslumbrar usando total looks con transparencias. ¡No te pierdas ni un detalle!

Más audaz que nunca, Zaira Nara paralizó Europa con sus looks. Foto: Instagram @zaira.nara

En su paso por Europa, Zaira Nara aprovechó a vestir varios atuendos repletos de transparencias, como en esta oportunidad en la que se la vio posando con un vestido negro de encaje, de estilo lencero. El diseño de tirantes y largo midi estuvo acompañado por un conjunto de lencería negro, con bralette y bragas altas similares a un short.

Con sandalias a juego, de varias tiras sobre sus piernas, y un peinado sencillo, la supermodelo conquistó las calles de Londres luciendo híper chic. Pero, ¿cómo llevar un look así sin cometer errores? Pues, la clave residió en que Zaira apostó por una sola prenda con transparencias que envolvió todo su cuerpo y generó un efecto similar a un camisón o pijama sensual, lo que ayudó a estilizar su cuerpo y favorecerla por completo.

Llevando transparencias y atuendos muy sexys, la modelo conquistó las redes. Foto: Instagram @zaira.nara

Además no añadió mucho maquillaje, accesorios o un llamativo peinado, con el fin de que solo el vestido acaparase la atención. Recuerda: con las transparencias, menos es más. Aunque si quieres redoblar la apuesta, Zaira Nara siempre tiene una opción que puede fascinarte. Así fue con su segundo outfit en el que se animó a las transparencias más audaces.

La influencer lució un catsuit negro, totalmente transparente, de cuello alto, mangas largas, cut-outs laterales y leggings que parecían medias. Al igual que en el anterior look, la argentina llevó un conjunto lencero y acompañó con sandalias de plataforma negras, y joyas brillantes como un collar, pendientes y anillos.

Muchas dirán que no usarían este total look ni locas, pero vamos paso a paso. Es cierto que llevar todo este conjunto puede ser demasiado si no estás acostumbrada a usar transparencias, aunque una alternativa puede ser combinarlo con un largo tapado negro que preserve la elegancia. Otra buena idea puede ser sumar una minifalda de cuero, en donde puedas lucir la parte superior del catsuit y un poco de la inferior, al mostrar piernas.

Recuerda sus tips de estilo y no fallarás en tu siguiente outfit con transparencias. Foto: Instagram @zaira.nara

Al estar invitada al Festival de Cannes, Zaira Nara sorprendió con varios looks muy sexys que elevaron la temperatura en la alfombra roja. Uno de ellos fue este vestido negro full transparencias, de encaje y apliques brillantes, con bragas, mangas largas, escote cerrado y falda campana. Un diseño espectacular que la conductora supo defender junto con un blazer sastre a juego.

Tal como en los previos estilismos, la modelo se animó a darle protagonismo a las transparencias aunque en este caso de forma mucho más glamorosa. La silueta de la pieza más los detalles sutiles en encaje y el acabado brillante fueron trucos claves para que la famosa luciera espectacular en su aparición. ¡Memoriza estos consejos para la elección de tu próximo vestido de fiesta!

Antes de cerrar esta nota, te recomendamos tener en cuenta tu tipo de silueta como tus gustos y estilo para saber optar por las transparencias que más te favorezcan y mejor se adapten a tu personalidad. Luego de esto, ¡a brillar como Zaira Nara!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!