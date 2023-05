Así será tu semana del 28 de mayo al 2 de junio según el horóscopo

Esta semana del 28 al 2 de junio, los astros tendrán un efecto que va a beneficiar, aunque recién sean beneficios apreciados a la larga, a todos los signos: generarán las condiciones propicias para cerrar una etapa.

Repasamos qué es lo que depara la astrología para la próxima semana.

El horóscopo de la semana.

Horóscopo para Aries

Luego de la introspección, los nacidos bajo el signo de Aries se preparan para dar un gran salto y por fin conseguir el cambio que desea con fuerza hace tiempo.

Eso sí, deberá soltar viejas seguridades e ir construyendo nuevas estructuras.

La Luna y su costado maternal lo van a contener para animarse sabiendo que, al final del recorrido, este camino, por momentos lleno de incertidumbre, habrá valido la pena.

Horóscopo para Tauro

A pesar tener que atravesar un período de angustia y confusión, Tauro siempre va a levantarse después para renacer. El poder de cicatrización de Tauro está más vigente que nunca - se trata de un signo naturalmente resiliente- y pronto estará listo para cerrar etapas, soltar dolores y dar vuelta la página. Los taurinos están en un momento ideal para volver a empezar.

Horóscopo para Géminis

Géminis alejarse de las tensiones para lograr este cambio.

El espacio y el tiempo que no quiere darse para apurar etapas es contraproducente. Hasta que no comprenda que nada se trata sobre el control y todo, sobre fluir, no podrá evolucionar.

Animarse y dar el primer paso es lo que falta porque el resto, vendrá.

Horóscopo para Cáncer

Los nacidos bajo este signo deben salir de la zona de confort, algo que no les resulta nada fácil.

No obstante, esta semana comenzarán a ver las señales que indican que hasta aquí llegaron ciertas cosas. Especialmente el día lunes, será fundamental animarse a decir lo que sienten y meterse en zonas desconocidas para abrir los ojos de una vez y poder crecer hacia lo que la energía cósmica nos muestra que realmente es suyo.

Horóscopo para Leo

El día jueves será clave para los leoninos. Hacia mediados de la semana se encontrarán ante un desafío que los fuerza a ser resolutivos, efectivos y confiar en sí mismos, algo que les sale naturalmente, pero en esta ocasión les parece un desafío.

La dosis de valor deberá ser el doble esta vez, pero ¡lo lograrán!

Horóscopo para Virgo

La paz que trae la trayectoria de la Luna para Virgo influye positivamente para que pueda expresar todos sus sentimientos y cerrar etapas en paz, con calma y sin odio ni rencor.

No vale la pena enrredarse más en vínculos que ya terminaron, hacer espacio a lo nuevo es la mayor recomendación, de la mano de la energía sentimental de la madre Luna.

Horóscopo para Libra

Controlador y perfeccionista, la persona nacida bajo este signo nunca fue muy liviana para soltar etapas. Cuando considera que las cosas son injustas se engancha en cambiar los argumentos del otro.

El consejo es dejar todo atrás ya que todo esto solo lastimará más.

Horóscopo para Escorpio

Escorpio renace. Cerca del amor y enfocado en lo que quiere conseguir a futuro, sabe que los cambios e iniciaciones forman parte de eso.

El día viernes sentirán una intensidad aumentada y un gran recargo de energía positiva. Se acerca el principio de todo.

Horóscopo para Sagitario

Sagitario deberá estar alerta el día miércoles, será un día clave para reflexionar.

La introspección es el paso que esperaba antes de tomar determinaciones que puedan abrir un futuro de oportunidades. Queden atentos a encontrar una persona o un hecho clave esta semana.

Horóscopo para Capricornio

Metas, proyectos, objetivos parecen desmoronarse. Pero es todo lo contrario. El cambio de rumbo y el cierre de un camino que no dio los frutos esperados es el preludio a una chance mucho más adecuada para las personas nacidas bajo este signo.

En el ámbito financiero, todo parece complicarse para los demás, sin embargo Capricornio, que nunca descansa y es muestra inquebrantable, logra salir adelante.

Horóscopo para Acuario

Acuario se encuentra bajo el influjo positivo de la Luna, que potencia sus emociones.

Rodeado de mucho amor familiar, amistades y pareja se enfrenta al mejor momento para dar el salto hacia adonde quiere: en lo profesional sobre todo.

No debe preocuparse, pues conservarán los logros ya conseguidos y simplemente, subirá de nivel.

Horóscopo para Piscis

Lo que ha venido guardando, sale a la luz. Es mejor así.

Con las cartas sobre la mesa, el día clave será el jueves y ese día de catarsis, habrá un nuevo comienzo.

¡Era hora!

Y recuerda, la astrología es solo una guía, siempre tus elecciones y determinación serán lo más importante en el camino hacia el autoconocimiento.