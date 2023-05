Mira el increíble y controvertido jean que lució Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) adora los jeans, aunque esta vez se mostró con uno muy “performático“, casi como una estrella de rock. De hecho, citó a Britney Spears en el posteo donde compartió el look e insinuó que este pantalón podría haber sido elegido perfectamente por la princesita del pop. ¡Lo analizamos!

El vaquero de Julieta Poggio, por detrás, es como cualquier otro jean. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Un jean confeccionado para llamar la atención: la original apuesta de Julieta Poggio

Julieta Poggio, la chica más popular una vez fuera de "la casa" de la última edición en Argentina de Gran Hermano, no para de apostar a la provocación y la sensualidad para capturar las cámaras.

Esta vez, sorprendió con un look atrevido de controvertidos jeans que parecen evocar el estilo icónico de la famosa cantante Britney Spears y a la tendencia Y2K que reinventa la moda dosmilera.

¿El jean que no lleva tanga por debajo? ¡Lo tiene Julieta Poggio! Fuente. Instagram @poggiojulieta

En el posteo de su cuenta oficial de Instagram, la joven modelo acompaña la imagen con una frase de una canción de la estrella estadounidense que fue un boom de esos años: "Oops, you think I'm in love".

Este jean, teñido en un llamativo color bordó, cuenta con dos aberturas frontales acordonadas que suman un toque de rebeldía y sensualidad a la prenda. Esta polémica versión un pantalón cut-out es aún más audaz porque no lleva tanga por debajo, o al menos eso insinúa, pues no se ven tiras a los costados.

Queda claro: Julieta Poggio ha decidido tomar riesgos y explorar su lado más "performático" con una experiencia como invitada especial en el espectáculo Fuerza Bruta.

La indumentaria, además de tener un diseño único, es de tiro bajo, algo que le permite a la modelo llevar el abdomen al descubierto para alargar a la vista el torso, subrayar la cintura y así estilizar toda la silueta.

Por supuesto, este detalle también agrega un toque de rebeldía y desenfado a su imagen, acompañada del sostén de jean a juego con un diseño idéntico a una bikini de triángulos.

De esta forma, no podemos decir que el look de Julieta Poggio no sea original y arriesgado, aunque no sabemos si llegará a ponerse de moda, pues la tendencia no parece 100% cómoda.

Eso sí, mientras tanto, la celebridad muestra una vez más su deseo de llamar la atención y marcar su propio estilo en materia de moda. Sin lugar a duda, su elección de vestuario desafía los convencionalismos y genera ruido entre los internautas, la audiencia y los fans en general.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.