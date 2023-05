Katie Holmes marcó tendencia con su llamativo look de pollera boho y sweater oversize

Katie Holmes (44) irrumpió en la primavera neoyorquina con un increíble look boho compuesto por una estilosa pollera y un sweater que capturaron las cámaras y nos dejó suspirando: ¡lo analizamos para que puedas recrearlo!

Katie Holmes, la reina del estilo casual con una pollera larga estilo boho y sandalias de lujo por las calles de Nueva York. Fuente. Vogue

Boho chic con ugly sandals: el estilo de Katie Holmes que no sabías que necesitabas

No es novedad que Katie Holmes enamora a todos con su estilo simple, algo naif y elegante, ¡hasta cuando va por las calles con un conjunto casual!

Suele elegir las prendas con cuidado y combina de forma orgánica todo su outfit. Prefiere los tonos neutros y hasta se anima a superponer las piezas inferior y superior escondiendo la cintura, ¡pues tiene una figura increíble igual!

Esta vez, los paparazzi de Nueva York la encontraron desprevenida y hablando por teléfono, aunque muy estilosa, y capturaron la tendencia: sandalias estilo ugly con velcros de la nueva colaboración entre Chloé y Teva combinadas con una pollera blanca boho, super amplia y romántica con un sweater gris oversize escote en V.

La estrella de cine no olvidó los accesorios elementales: un chocker plateado, un collar de cadena dorada y una cadenita más larga en oro amarillo con un par de dijes mezclados con una medalla redonda, super trendy también en materia de joyería.

Además, llevó ceñido en una de sus muñecas su must have de uso diario: la bolsa T-Lock de Totême en negro con detalles dorados. Un gesto inequívoco de elegancia para elevar su look casual.

Los colores crema, blanco, negro y gris componen la gama favorita de la actriz, quien a veces combina con algo de camel o rosa pálido estos tonos neutros.

Generalmente, eleva todos sus looks con gafas negras, además de que le sirven para pasar desapercibida ya que le dan mucho glamour a todas las opciones que elige.

Estos colores son ideales para el estilo boho, boho chic y boho glam que Holmes suele elegir con prendas oversizes y de colores lisos, sin estampas.

Adora los tejidos y los incorpora cuando es primavera o verano con hilo, y en invierno y otoño con lana más gruesa y rústica en estos tonos.

Uno de sus favoritos es el cardigan abotonado, muy noventero, que elige generalmente en gris o rayado ancho en blanco y negro, combinado con un top o musculosa básica ajustada por debajo y unos jeans.

Podría decirse que Katie Holmes es la reina de los estilos casuales, sin estridencias, pero muy estilosa, con complementos que realzan la sofisticación de sus sencillas elecciones de vesturario cuando se trata de su vida personal lejos de las red carpets.

Y en ese terreno, ¡también es una reina! No se pierdan las próximas notas porque también lo analizaremos.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.