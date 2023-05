Ángela Aguilar acelera pulsaciones con un sensual conjunto deportivo

Ángela Aguilar (19) no solo ha cautivado al mundo con su increíble talento musical, sino que además sabe llamar la atención de fashionistas y fans por estar a la vanguardia de las tendencias.

Siempre impecable, original y estilosa, en este reciente posteo en Instagram compartió las prendas que elige para entrenar con su rutina de yoga y volver a sí misma luego de los momentos de mucha emoción y conexión con el público en el escenario. Eso sí, jamás olvida crear un lookazo para cada ocasión.

Las líneas del conjunto deportivo en tono rosado intenso resaltan el elegante y singular diseño de las prendas. Fuente. Instagram @angela_aguilar_

El conjunto deportivo de Ángela Aguilar: sensualidad y un tono en tendencia

La celebridad no limita su singular manera de interpretar la moda en las alfombras rojas. Así, Ángela Aguilar nos sorprende en esta oportunidad con un conjunto deportivo que destaca por su comodidad, elegancia y personalidad.

Luego de un intenso concierto, la cantante mexicana eligió entrenar con un diseño de dos prendas y ajuste perfecto que no hizo más que destacar su tonificada figura.

La sujeción superior siempre debe ser perfecta, y la estrella mexicana lo sabe, ya que eligió un top super original con dos tramos cruzados hacia un falso escote halter que en realidad termina en un bretel grueso.

El particular escote resulta en un coqueto top cut-out al formar tres aberturas sobre el pecho, ¡tendencia y sensualidad aseguradas!

Por otra parte, los leggings de tiro alto y cintura ancha resultan aliados perfectos para combinar con la prenda superior bien corta, pues además de confort aporta un diseño perfecto para estilizar la silueta.

Estos se ajustan perfectamente a su cuerpo y, por supuesto, cuentan con tecnología de compresión que ofrece soporte y comodidad durante los entrenamientos más intensos.

Los detalles de contorno e interior de todo el conjunto están diseñados para destacar en un tono rosa intenso, cercano al lila: una gama que fue tendencia durante toda la temporada pasada y que regresa para reinar también durante este año.

El lugar que recorre cada una de estas líneas rosas apuntan a afinar la figura a la vista, por eso todo el outfit es tan favorecedor, además de estiloso.

Para el calzado, Ángela Aguilar eligió simplemente sneakers deportivas totalmente blancas, aunque para practicar yoga estuvo descalza.

La princesa del regional mexicano no olvida los accesorios, incluso en su look deportivo. Completó su indumentaria con pendientes de oro blanco y kubiks incrustados, múltiples pulseras de oro amarillo y oro rojo con flores de rubí en el tono bordó encendido que tiene la increíble piedra preciosa, pero trabajada en forma de flor. Ángela Aguilar en su práctica de yoga, super estilosa en un conjunto deportivo lleno de detalles de diseño. Fuente. Instagram @angela_aguilar

Recrea el estilo de Ángela Aguilar para entrenar

Si te animas a vestir estilosa y elegante para entrenar, verás que todas las marcas tienen opciones para todos los presupuestos con detalles elegantes y, además, cómodos.

En los últimos años, las casas que fabrican conjuntos deportivos apostaron por la dupla de leggings capri o largos, pero siempre con detalles de color, tiro alto para más comodidad y sujeción, tops con buen sostén y diseño.

Para imitar el estilo de Ángela Aguilar, opta por un top o camiseta deportiva ajustada en tono negro y busca detalles en colores vibrantes para sumar un toque de originalidad. Ángela Aguilar entrenó con una amiga ¿existe un plan mejor? Fuente. Instagram @angela_aguilar_

Puedes combinarlo con leggings básicas o ir directamente por el conjunto. No olvides los accesorios: suma cadenitas y pendientes clásicos y no demasiado grandes para que no molesten al entrenar. También puedes optar por unos audífonos inalámbricos y una botella de agua reutilizable, son elementos prácticos y elegantes para complementar el look.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.