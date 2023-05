Los aplaudidos looks de Natalie Portman y Cate Blanchett en el Festival de Cannes

El Festival de Cannes 2023 sigue su curso normalmente y tanto el tercer como cuarto día fueron de los más sorprendentes en cuanto a moda. Natalie Portman y Cate Blanchett fueron de las celebridades más esperadas y aplaudidas en su regreso a la alfombra roja del festival francés.

Ambas son actrices premiadas y sus estilos son impecables, considerados de los mejores en el mundo. Haciendo honor a sus dos grandes talentos, la actuación y la moda, Natalie Portman y Cate Blanchett se presentaron en el Festival de Cannes y se transformaron en las divas más aplaudidas.

Natalie Portman lució un vestido brillantes y de transparencias, firmado por Dior. Foto: Instagram @voguefrance.

Durante el tercer día del evento, Natalie Portman asistió a la red carpet con un vestido Dior, lleno de cristales y transparencias. La pieza de escote strapless resaltó por el degradé de colores, desde el plateado hasta el azul, y por su efecto angelical generado gracias a la ligereza del textil y a la estructura del diseño.

La actriz sumó más elegancia a su look con un fabuloso collar de diamantes y zafiros, que combinaba a la perfección con su vestido y los demás detalles de su estilismo, como su maquillaje natural y su cabello suelto. Apostando por una dosis brillante similar, Cate Blanchett arribó al Festival de Cannes con un diseño bicolor de Louis Vuitton.

Cate Blanchett apostó por un diseño de estilo futurista creado por Louis Vuitton. Foto: Instagram @voguefrance.

Este vestido de escote cerrado, corte columna, cinto con gran hebilla, bolsillos XXL cuajados de lentejuelas y capa, realzó el espectacular estilo de la celebridad. La elección del binomio clásico - blanco y negro - junto con la estructura minimalista de la pieza y la capa, permitieron que Blanchett se mantuviese fiel a su estilo sin perder de vista los toques arriesgados que se presentan en cada uno de sus outfits.

Durante el cuarto dia, Natalie Portman personificó la elegancia con un diseño vintage de Dior. Foto: Instagram @metgalacore.

24 horas después, las actrices volvieron a la alfombra roja para dar una nueva lección de estilo en el Festival de Cannes. Esta vez, Natalie Portman quiso sorprender y lo logró a través de un mítico vestido de la casa Dior, creado en 1947 y modificado especialmente para ella.

La prenda, que pertenece a un museo, siguió la línea que la artista ya había presentado durante el día anterior. El romanticismo estuvo a flor de piel en este vestido blanco, strapless, de cuerpo bordado con perlas, y mega falda de capas en forma de pétalos, cuyos bordes se definieron por cristales en color azul, violeta, plata y aguamarina.

Con un efecto similar al del oleaje, Natalie Portman apostó por su faceta más fina y nostálgica que nos recordó su papel como Nina en "El Cisne Negro". Y aunque ella no optó por el color negro, Cate Blanchett sí lo hizo en su vestido diseñado por Louis Vuitton. Ese mismo dia, Cate Blanchett volvió a marcar estilo con un vestido Louis Vuitton. Foto: Instagram @harperbazaarus.

La celebridad marcó presencia con un diseño en blanco y negro, que contaba con mangas largas, escote en forma de gota, faja de terciopelo con efecto peplum, falda recta y cola. Como toda una diosa hollywoodense, Cate Blanchett probó nuevamente que para las grandes alfombras rojas, lo mejor es decantarse por lo simple y efectivo.

Es que no hay nada más acertado que volver a ver la elegancia clásica, aquel estilo que nunca pasa de moda y que favorece a todas. Queda claro que Natalie Portman y Cate Blanchett son sus exponentes, y al ver estos looks, nos damos cuenta que no encontramos error en sus espectaculares elecciones.