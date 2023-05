Inspírate en los conjuntos cool de Analía Franchín

Estampados sí o estampados no: una de las tantas dualidades por las que pasan mujeres mayores de 50 años. Por lo general, muchas solo se decantan por un tipo de estampado más clásico, como flores o rayas, ya que no quieren lucir prints que sean considerados para jóvenes por miedo al qué dirán.

Estos planteamientos son comunes, pero lo cierto es que no existen estampados para un rango de edad. Solo son prints que están presentes sobre una prenda. Es decir que la cuestión no reside en el estampado, sino en el ítem que elijas que pueda o no favorecerte según tu tipo de silueta.

Analía Franchín elige los conjuntos más cancheros para mujeres +50. Foto: Instagram @analiafranchin.

Para las mujeres +50 que buscan conjuntos total print, les recomendamos los looks de Analía Franchín. La panelista es un gran ejemplo a la hora de elegir estampados y combinarlos, siempre sobre la base de lo canchero y lo original. Una demostración es lo que logró con su atuendo de la foto superior.

Analía llevó un conjunto de denim con estampado de flores blancas que resaltaba sobre sus jeans wide leg cropped y su chaleco. Como ambos tonos son claros y un tanto apagados, la conductora decidió inyectarle un shock de color con el amarillo de su camiseta y sus stilettos.

Este dos piezas es un must-have para cualquier mujer mayor de 50 años que desee añadir color en sus looks sin hacerlo exageradamente. Además, tendrá dos prendas para usar en otros estilismos: estos jeans pueden ir bien con una camisa blanca básica, mientras que el chaleco puede lucirse con algún vestido en tonos pasteles o vibrantes, acorde a tu estilo.

Con jeans y chaquetas, la conductora demuestra que los estampados no son exclusivos de un rango de edad. Foto: Instagram @analiafranchin.

Algo más adaptado a las tendencias fue este conjunto híper canchero en estampado batik de color rosa y blanco. Analía Franchín volvió a apostar por jeans cropped, pero esta vez de corte skinny, y reemplazó su chaleco por una chaqueta de denim. Combinó con un top blanco y stilettos estampados en color fucsia.

Aquí, la celebritie de 50 años optó por un print más popular pero muy favorecedor para todas. Una clave para las mujeres mayores de 50 años es que elijan un conjunto que les resulte cómodo y en colores que combinen con su piel según su base, que puede ser dorada o plateada (colores cálidos o fríos).

Después de estas ideas firmadas por Analía Franchín, querrás llevar un conjunto nuevo todas las semanas. Son prácticos, versátiles y cancheros. ¿Con cuál te quedas?

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.