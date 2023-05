Las peores vestidas que dejó la Met Gala 2023

Es cierto que acertar en la Met Gala es una de los desafíos más complicados para cualquier celebridad. Sean famosas que llevan años desfilando por la alfombra roja como para las que recién comienzan, los looks para esta velada deben ser creados y diseñados casi a la perfección para que luzcan impolutos sobre la red carpet.

También es cierto confirmar que existen algunas estrellas que se saltean la temática o sus diseños no logran lucir atinados a la ocasión y directamente se enlistan en la clasificación de las peores vestidas. Sin mucho más que decir, les enseñamos quiénes entraron en esta lista y por qué.

Kylie Jenner no logró ninguna relación con la temática. Foto: Instagram @justjared.

Kylie Jenner es siempre una de las más esperadas en la Met Gala, pero este 2023 no cumplió en absoluto con la temática impuesta. Su vestido rojo con capa y múltiples aberturas no generó ninguna relación con el tópico protagonizado por Karl Lagerfeld. Punto negativo para la influencer.

Kristen Stewart decepcionó con sus extraños pantalones. Foto: Instagram @themetgalaofficial.

Dentro de las embajadoras Chanel se encuentra Kristen Stewart. Una de las más cercanas a triunfar terminó decepcionando con su traje de la firma. Su blazer cropped y camisa funcionaron perfectas, pero sus pantalones baggy no terminaron de adaptarse a un corte particular ni favorecieron a la actriz. ¡Una pena!

El look de Florence Pugh casi rozó con un disfraz. Foto: Instagram @justjared.

Florence Pugh fue una de las actrices que más llamó la atención, aunque su look no supuso un acierto seguro. Su vestido Valentino era pura perfección al igual que su melena rapada (que estrenó este lunes), pero el tocado XXL convirtió al estilismo en casi un disfraz. ¿Qué piensan?

Margaret Qualley no propuso nada innovador o diferente. Foto: Instagram @themetgalaofficial.

Otra de las chicas Chanel de la noche, Margaret Qualley, también entró en la lista de peores vestidas. ¿Por qué? Básicamente porque su minivestido negro no propuso nada innovador ni tampoco resaltó alguna cualidad propia del káiser de la moda. Demasiado soso para la Met Gala.

Irina Shayk no lució favorecida con el color de su vestido y maquillaje. Foto: Instagram @themetgalaofficial.

Las supermodelos más cercanas a Karl Lagerfeld fueron invitadas e Irina Shayk fue una de ellas. Optando por un vestido vintage de Yojhi Yamamoto, la modelo no lució favorecida. El pálido color no combinó con su cabello oscuro ni con su maquillaje, aparte de que no produjo un vínculo con la temática expuesta.

Yara Shahidi arriesgó pero esta vez no ganó. Foto: Instagram @themetgalaofficial.

Yara Shahidi es una de las nuevas estrellas de Hollywood que más arriesga sobre las alfombras rojas. Esta vez, su riesgo no triunfó en la Met Gala 2023. Su vestido color nude fusionó estilos que no se complementaron ni favorecieron a la joven, por ende, su look se descartó de la lista de los mejores. Ariana DeBose fue una de las más criticadas por su desatinada elección. Foto: Instagram @themetgalaofficial.

El vestido amarillo de Ariana DeBose, firmado por Altuzarra, recibió varias críticas por su total desacierto con la Met Gala. El color más las pieles, bordados y su peinado, no estuvieron a la altura de la celebración más fashionista del año, y posicionaron a la actriz como una de las peores vestidas.

¿Qué piensas de estos looks? ¿Cuál crees que fue el más desacertado de la Met Gala?