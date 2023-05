Elige tu piedra energética favorita y cuídala: por qué se recomienda que nadie más las toque

Se dice que la energía de ciertas piedras tiene propiedades como proteger, atraer el amor, alejar las malas vibras y tantas más. Lo cierto es que si crees en el poder de estos cristales y en la astrología, debes saber cómo cuidarlos ¡Te lo contamos!

Piedras energéticas bien cuidadas: poderes intactos

Las piedras energéticas son una tendencia cada vez más popular, especialmente en el mundo de la astrología. Tanto que la joyería ha tomado muy en serio su utilización y se multiplican los collares, colgantes, gargantillas, pulseras y anillos con todo tipo de piedras.

Desde la turmalina hasta el cuarzo rosa, estas gemas se han ganado un lugar privilegiado en la joyería y en los accesorios de moda de muchas mujeres, además de ser atesoradas como pequeñas rocas debajo de la almohada, cerca de la mesa de luz o en los estantes de cualquier casa cuyas personas crean en su vibración, poder y en la astrología.

No obstante, lo que muchas personas no saben es que estas piedras tienen un poder energético que es muy importante proteger de otras energías, que aunque no sean malas pueden perjudicar su acción en relación con la astrología.

En este sentido, es fundamental comprender que las piedras energéticas son como una extensión de nuestro ser, y que su vibración está en sintonía con nuestra propia energía y la astrología.

Por esta razón, es fundamental preservarlas para que realmente puedan actuar a nuestro favor en términos de astrología.

Recomendaciones para cuidar tus piedras energéticas

Una de las principales recomendaciones es no permitir que nadie más las toque, ya que esto puede alterar su vibración y su energía. Por el contrario, es importante llevarlas siempre cerca de nuestro cuerpo, ya sea en forma de joyas o amuletos.

Además, es fundamental proteger las piedras de la energía negativa que nos rodea en el día a día, especialmente si seguimos la astrología. Una forma adecuada de hacerlo es mantenerlas limpias y realizar esta limpieza solamente con agua y sal, exponiéndolas luego a la luz del sol o la luna para secar, sin tocar con toallas o repasadores.

De esta manera, podemos asegurarnos de que mantienen su energía positiva y pueden seguir irradiando la energía que nos trae cada una en su tipo, complementando la astrología.

Así, el poder de las piedras energéticas es un tesoro que debemos cuidar con esmero. Si las tratamos con el respeto que merecen, podemos aprovechar su energía para alcanzar nuestros objetivos y mantenernos en armonía con el universo y la astrología.

