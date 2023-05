Juliana Awada se animó al total denim en su día de relax

Algunas toman el sábado como día de relax absoluto para ver series, películas o leer. Otras se centran en las tareas del hogar que no pueden realizar durante la semana, y las últimas combinan alguna de las actividades anteriores con algún evento como cumpleaños, fiestas o juntadas.

Sea cual sea la rutina de sábado que tengas, lo que queda en claro es que la mayoría quiere sentirse cómoda con el look que elija. Aunque muchas optan por un outfit deportivo, Juliana Awada aprovechó una tendencia muy canchera para llevar durante este sábado: el total denim.

Juliana Awada mostró su sábado relajado con un look muy canchero y trendy. Foto: Instagram @juliana.awada

Como todas sabemos, los jeans son prendas que nos acompañan siempre y ¿por qué no añadirlas a nuestros looks de fin de semana? Así lo hizo la empresaria, quien se mostró en su huerta vistiendo jeans wide leg de cintura alta combinados con una camisa de denim, zapatillas blancas y gafas de sol.

Mientras cortaba algunas naranjas de su árbol, Juliana Awada posó con este atuendo acertado y cómodo, en el que enseñó que los jeans wide leg son grandes aliados si buscas comodidad. ¿Cuál es la razón? Este modelo, más ceñido en la cintura, realza curvas pero no aprieta caderas o piernas, permitiendo un movimiento más fluido y similar al de un jogger o pantalón suelto.

El plus de la camisa le aportó lo canchero al look, mientras que las zapatillas acompañaron la onda relajada de un outfit de entrecasa. Una manera de transformar un poco este atuendo es agregando una camiseta blanca debajo de la camisa de denim para aportar más lumnosidad a tu rostro sin quitar la tendencia del total look en denim.

Prueba esta idea de Juliana Awada para el próximo sábado y te aseguramos que estarás cómoda todo el día, haciendo las actividades que más te gustan.