Los increíbles leggings que lucieron las mujeres más chic de Gran Hermano

Las leggings negras de cintura alta y ancha están de moda, no caben dudas.

No obstante, las hermanitas, las mujeres más chic ex participantes de Gran Hermano, las combinaron con cropped tops y un toque de diseño y las redes sociales explotaron: si quieres tener las tuyas te contamos a qué debes prestarle atención para que su diseño sea perfecto, cómodo y estiloso a la vez.

Fabulosas, las chicas de Gran Hermano y sus leggings negras con detalle en las terminaciones. Fuente. Instagram @rtfit.official

Las mujeres más chic de Gran Hermano y sus estilosas leggings

Si hubiera un top five de tendencias, las leggings de tiro alto y los cropped tops serían las dos primeras prendas más usadas, vendidas y vistas, pues no solo están de moda sino que además favorecen, son comodísimas y combinadas son un must have de todo armario femenino.

Ahora, las mujeres más amantes de la moda de Gran Hermano Argentina las han llevado a un nuevo nivel de popularidad.

¿Qué las hace tan especiales y cómo las combinaron con un cropped top? ¡Sigue leyendo!

Leggings negras con tiro Alto: el nuevo must-have

Estas leggings se han convertido en un básico de armario gracias a su diseño versátil y su capacidad para favorecer cualquier tipo de figura.

El efecto visual de su diseño de cintura ancha y tiro alto alarga el torso, aplana el abdomen y estiliza la cintura, subrayándola.

Siempre y en cualquier prenda, la cintura ancha y alta estiliza la figura y acentúa las curvas, pero en el caso de las leggings de las chicas de Gran Hermano esta prenda otorga además un soporte cómodo, mientras que la textura flexible y suave garantiza la máxima comodidad en cualquier situación.

El toque de diseño que las define es el lazo que comienza en la pantorrilla y termina en el tobillo para dejarlo al descubierto y alargar a la vista las piernas, estilizando aún más.

Si decides imitarlas, puedes usar estas leggings como una prenda sporty o combinarla con camisas y remeras estampadas, ugly sneakers o borcegos acordonados con camisas cuadriculadas de colores para presumir tu estilo y romperla en materia de moda urbana.

Las costuras invisibles son un must para este tipo de piezas, ya que no molestan al tacto pero tampoco a la vista dando un aspecto limpio y minimalista.

Ya sea para un día casual o para una noche de fiesta, estas leggings son la elección ideal para cualquier mujer chic.

Las chicas de Gran Hermano las combinaron con el clásico cropped top negro estilo deportivo con breteles y cuidaron bien al elegir el modelo de ambas prendas a juego.

Los cropped tops, al dejar al descubierto una porción del abdomen, equilibran la cobertura de las leggings, aportando un toque de sensualidad al conjunto.

La elección de un top corto en colores neutros o vibrantes puede variar el tono del look, desde algo sencillo para el día a día hasta un atuendo listo para la noche.

El estilo de las mujeres más chic del reality show

Las mujeres de Gran Hermano Argentina han demostrado una vez más su habilidad para marcar tendencias con estas leggings y cropped tops.

Suelen apostar a looks modernos, cómodos y, sobre todo, chic, juveniles, desenfadados y fáciles de llevar ¿Te animas a recrear este look sporty y super versátil?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.