El sencillo look deportivo de Juanita Tinelli que puedes imitar

Juanita Tinelli (21) es más que la hija del famoso conductor de televisión Marcelo Tinelli y tiene vuelo propio. Como modelo, trabaja en Francia y está a punto de regresar a cumplir con sus compromisos en Europa, en donde ya es parte de las modelos de importantes marcas, tanto para gráficas como para lucir moda en la pasarela.

En su visita al país por el cumpleaños de su padre, logró imponer con sus apariciones un estilo que fusiona comodidad y estilo urbano, con toques fashion.

Su marca personal es la sencillez y la predisposición a optar por colores plenos, neutros y super combinables. Veamos este look deportivo con el que deslumbró en esta ocasión.

Juanita Tinelli se convierte en referente de la Generación Z. Fuente. Instagram @juanittinelli

Juanita Tinelli: el estilo de la Generación Z

Experta ya en marcar nuevas tendencias en la moda juvenil, Juanita Tinelli compartió un look deportivo que nos enamoró. ¿Buscas inspiración para un look chic y cómodo? No busques más y recrea este outfit.

En el siempre cambiante mundo de la moda, Juanita Tinelli se está posicionando como un auténtico icono de estilo juvenil y casual.

Su elección para el look deportivo para su día a día, lejos de ser simplemente cómoda, demuestra una fuerte apuesta por las tendencias urbanas que se hacen cada vez más presentes en el panorama de la moda.

La joven modelo está trazando su propio camino en el mundo del estilo con un aire desenfadado pero sofisticado.

Así, Juanita Tinelli se va volviendo referente para las jóvenes que buscan combinar comodidad y estilo en sus outfits cotidianos.

El estilo "athleisure", la mezcla de ropa deportiva y el streetstyle, es la clave del armario de Juanita.

Este enfoque, que se ha popularizado enormemente en los últimos años, y se caracteriza por su comodidad y versatilidad, sin renunciar a la estética y al estilo.

Las prendas deportivas, lejos de ser relegadas a la cancha o al gimnasio, están ocupando un lugar central en la moda contemporánea.

Esta vez, Juanita Tinelli eligió un buzo de la firma americana Nike junto con un short ajustado estilo culotte negro, pero además sumo unas estilosas medias deportivas negras con grandes letras alargadas en blanco y zapaillas completamente negras.

Para completar el look, usó una vincha negra para sujetar su melena.

Con esta elección de ropa casual y deportiva con una dosis extra de autenticidad y carácter, Juanita Tinelli está demostrando que esta tendencia no solo es cómoda y práctica, sino que también puede ser chic y estilizada.

