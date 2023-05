Kendall Jenner se robó todos los suspiros con un transparente mini vestido en las calles de Nueva York

Kendall Jenner (27) no esconde su romance con Bad Bunny (29), que comenzó en febrero. Y al parecer, está dispuesta a gritarlo a los cuatro vientos pues en la última aparición pública como pareja, se los ve super llamativos, presumiendo un estilo único, que los coloca bajo el rótulo inevitable: son la pareja del momento.

Kendall Jenner fabulosa con mini vestido transparente con detalle de tanga por fuera ¡una bomba! Fuente. People en español

Kendall Jenner: Mini vestido transparente con detalles de vanguardia

La modelo y el cantante deslumbraron con sus estilismos y llamaron la atención de todos los presentes, no solo por su amor, sino también por sus looks.

Por supuesto, en el caso de ella, el efecto insinuador de un vestido transparente es indiscutible. Pero Kendall Jenner apostó a más. Por eso, el osado vestido con transparencias tuvo detalles trendy que dejaron a todos boquiabiertos.

Kendall Jenner y Bad Bunny lucieron espectaculares juntos en Nueva York en un exclusivo restaurante. Ella, siempre con su estilo elegante y sofisticado, lució con un vestido con transparencias falso strapless con un detalle de diseño que sumaba un tramo de género negro de tela de lycra y algodón para formar un escote halter con el toque glam de las perlas.

Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue un detalle osado y atrevido: una tanga visible por encima del vestido, del mismo género de lycra y algodón que el agregado del escote.

La tanga como parte del diseño del vestido mini transparente no solo le otorgaba un toque moderno y vanguardista a su atuendo, también mostró que su look para salir con su amor no conoce límites, dispuesta a apostar por esa relación a todo o nada.

El estilismo de Kendall Jenner

La modelo complementó su look con el pelo casi suelto, apenas semi recogido para retirarlo del rostro con dos hebillas invisibles hacia atrás y raya al medio, un peinado que ama para sentirse tan femenina como sensual, con la melena morocha cayendo sobre sus hombros.

En cuanto a los accesorios, Kendall eligió unos pendientes kubik XXL en forma circular, perfectos para darle luz a la zona del cuello, resaltando el escote del vestido.

No podemos olvidarnos de su manicura, que también jugó un papel importante en su estilismo. La modelo lució unas uñas largas y puntiagudas en color nude. Un detalle que aportó un toque extra de sofisticación y elegancia a su look.

Por último, sumó unas sandalias de tacón y tiras en color negro con el empeine libre para estilizar y alargar piernas ¡fabulosa!

Bad Bunny, el novio de Kendall Jenner

En cuanto al estilismo la pareja la socialité, Bunny vistió una remera blanca, una chaqueta de gamuza marrón clara y pantalón marrón oscuro. A pesar de la simplicidad de su vestimenta, el intérprete de "Yo Perreo Sola" destacó tanto por sus cadenas de oro blanco colgantes con piedras cristalinas incrustadas, como por sus característicos lentes de sol.

La cita de la bella morocha con el cantante en lo mejor de su carrera en Nueva York fue, así, el escenario perfecto para que ambos muestren su amor y su estilo.

La pareja demostró que no solo son compatibles en lo emocional, sino también en lo estético, complementándose el uno al otro y convirtiéndose en una de las parejas icónicas del momento.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.