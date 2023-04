El fabuloso mono de Zara que hace un efecto cinturita super favorecedor

Zara nos tiene acostumbradas a esas prendas que nos estilizan al máximo. Por supuesto, esta vez no es la excepción y han creado el mono de tus sueños: esa prenda que además de versátil, atemporal y sentadora es elegante, estilosa y trendy.

Imagina el mono de Zara con zapatillas blancas para un look relajado o con sandalias de tacón y labial rojo para crear un outfit más elegante: ¡una prenda versátil y favorecedora que crea una cinturita de ensueño! Fuente. Zara

El fabuloso mono de Zara: ¡la prenda que no puede faltar en tu armario!

Este diseño de Zara enamora a primera vista: escote en V, solapas camiseras, absolutamente confeccionado en poplín negro y cinto estilo Chanel incorporado. Pero lo mejor es que al ser ceñido en la cintura y estilo babucha con pinzas en la pernera es además un hit de moda que favorece y crea el contorno perfecto para verse super estilizada.

Es tan versátil que con zapatillas blancas y un peinado alto, puede ser el outfit perfecto para una tarde con amigas, pero también accesorizado con joyas doradas y unas buenas sandalias de tacón negras es ideal como look de oficina.

La prenda de Zara es, sin duda, de esas piezas que llamamos “salvavidas“: este mono es perfecto para múltiples ocasiones en donde, además, no queremos complicarnos con looks que requieran la combinación de dos o tres prendas, combinar accesorios y prestar atención a los detalles ¡estamos apuradas o no tenemos ganas!

Eso sí, no estamos dispuestas a resignar estilo. Y así, con muy poco: un calzado elegante, unas zapatillas con plataformas, collares, un clutch o pulseras podemos definir un estilo y salir airosas del desafío de moda que se nos presente.

Por supuesto, su gran arma es que potencia cualquier tipo de cuerpo, favoreciendo la silueta al quedar holgado en perneras y caderas, pero ceñido en el centro del cuerpo: ¡Logra el efecto cinturita de avispa!

El detalle más glam es que la hebilla dorada del cinto estilo Chanel se repite en miniatura en dos cintos que van al ruedo, para afinar la figura a la altura de los tobillos: te lo dijimos ¡El mono de Zara es favorecedor al máximo!

Como plus es cómodo, tiene 4 bolsillos reales y es la prenda más práctica que tendrás en tu fondo de armario que usarás para media estación, verano e invierno con unas botas cortas y un abrigo oversize e incluso con polera cuello de tortuga por debajo ¡tu nuevo imprescindible de Zara!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.