Looks infaltables para un feriado extra large

Si este fin de semana super largo te quedás en Mendoza o en tu cuidad y vas a aprovechar para visitar algunos de los tantos atractivos de la provincia te dejo algunos looks para que te inspires y estés cómoda disfrutando de las tantas actividades y de los hermosos paisajes mendocinos.

Además, te dejo algunos tips para que tengas en cuenta a la hora de armar tus looks. En primer lugar presta especial atención a la actividad que vas a hacer y el calzado que vas a usar. Esto es importante especialmente si visitas bodegas, busca estar cómoda y segura además de a la moda, podes elegir las clásicas texanas con un taco bajo y cómodo que te permita disfrutar con tranquilidad o, si buscas un estilo más en tendencia, elegí ballerinas o mocasines que combinan con diferentes outfits.

Otro tip a tener en cuenta es el abrigo, si bien es normal que durante los primeros días de otoño las temperaturas sean agradables durante el día, recordé que al caer el sol el clima se vuelve más fresco y es importante haber pensado el abrigo para el look. En estas ocasiones es ideal vestirse en capas, para poder estar cómoda a lo largo del día. Recorda que el truco para que el layering funciones es que el outfit tiene que verse bien en todas sus capas.

Glamping Style

Si vas a pasar unos días en la montaña, no dudes en llevar ropa que te permita disfrutar de la misma. Más allá de la ropa técnicamente pensada para las actividades al aire libre, hay numerosos looks que podes armar y estar cómoda y trendy. Los pantalones cargo son ideales para esta situación ya que permiten soltura en los movimiento y además son una de las tendencias de la temporada. Combínalo con un hoodie oversize para un estilo juvenil o con un sweater en tonos neutros para un look más clásico.

Si buscas conectar con la naturaleza en todas sus dimensiones, elegí colores tierra y verdes que te transmitan estabilidad, calidez y la energía vital de la naturaleza. Busca en estos colores aquellos tonos que más favorecen a tu paleta natural para lograr looks armónicos.

Imágen @telodijenena.

Imágen @labellesociety.

Imágen @labellesociety.

Fin de semana largo en la ciudad

Si queres seguir las últimas tendencias de la moda, una prenda que esta temporada marca su regreso triunfal es la maxi falda de jean. Esta pieza es ideal para lograr looks más urbanos y la podés combinar tanto con un estilo casual o más formal. Como ya te conté en la nota anterior (link) esta temporada de otoño las maxi faldas que se van a llevar son rectas o ligeramente de corte tipo “A”. Estas prendas al ser rectas y de tiro medio resultan favorecedoras para la mayoría de las siluetas.

Podes combinarla tanto con zapatillas y una remera básica y lograr un outfit ideal para una salida en la tarde o con botas de taco alto y una blusa o top para salir en la noche.

Esta prenda es ideal para destacar tu silueta y estar a la moda. Imágen Telva.

Esta prenda es ideal para destacar tu silueta y estar a la moda. Imágen Telva.

Semana Santa en las bodegas

Las bodegas mendocinas son ideales para disfrutar en semana santa, apreciar los paisajes y degustar exquisitos vinos. Es el momento ideal para disfrutar al aire libre y vivir un momento de relax. Para eso resultan ideales los ponchos, chales y ruanas. Si bien son un accesorio clásico, hay diferentes maneras de utilizarlo en incorporarlo al look de una forma fashionista. Además podés usarlo tanto en tonos neutros acompañando de forma sutil el outfit o transformarlo en el foco de atención del look eligiendo una pieza de color. También podés usar un cinturón para crear un abrigo. Imágen Harper’s Bazaar. También podés usar un cinturón para crear un abrigo. Imágen Harper’s Bazaar.

A los chales podes usarlos sobre un solo hombro mientras las temperaturas sean más cálidas, ponértelos sobre los hombros cuando baja el sol y usarlos como bufandón siguiendo las últimas tendencias. Elegía la forma ideal de usarlo según el momento del día.

Siempre recorda elegir un look que te permita estar cómoda, disfrutar de tu día y que te de seguridad. Elegí prendas que te representen y que sean fiel a tu estilo. Animate a armar tus propias combinaciones, a probar y divertirte con la moda, logrando que tus looks te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com