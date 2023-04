Julieta Poggio apareció con un look para el infarto

Julieta Poggio (21) confirma que los jeans desgastados tiro bajo vuelven a ser un hit de moda. Te lo contamos todo sobre este look para el infarto que lució en su regreso a la televisión.

Julieta Poggio se tomó una foto con todo el plantel del programa para dar por finalizada la visita al set. Fuente. Instagram @telefe

Julieta Poggio: a la vanguardia con los jeans que se usarán toda la temporada

Con el boom de la estética Y2K vuelven los temidos jeans de tiro bajo con mucha fuerza.

Este hit de moda queda confirmado por celebridades locales como Julieta Poggio que los lució para volver a la televisión en su visita a una entrevista grupal que realizaron los tres finalistas de Gran Hermano en “Cortá por Lozano“ con Verónica Lozano.

Combinado con un top de lencería con detalles de encaje negro, la nueva celebridad lució un jean desgastado en azul oscuro con tiro bien bajo, el mismo que reina en las pasarelas y los contenidos de TikTok.

Y es que este tipo de jean descaderado fue furor en la década del 2000, que vuelve con tanta fuerza al panorama de la moda actual, furor entre los jóvenes de la generación Z que no lo vivieron.

Julieta Poggio lució como detalles una gargantilla de strass con corazones y encaje en el escote de su top ajustado. Fuente Instagram @telefe

Eso sí, resulta polémico ya que puede imponer la creencia de que para lucirlo hay que tener el abdomen de deteminada manera, quizás como lo luce Julieta Poggio, plano y terso.

Sin embargo, eso no tiene por qué ser así y de hecho se puede combinar con cropped tops hasta la cintura o blazers cortos que no dejen el abdomen completamente al descubierto si no es el deseo de quién lo quiere usar. Asique ¡no hay excusas! En definitiva, se trata de moda y de lo que a cada uno le haga sentir comodidad.

En este caso, la celebridad adora este tipo de tiro que le permite alargar el torso sin necesidad de recurrir a la combinación de top corto con pantalón tiro alto: con este estiloso jean tiro bajo en tendencia, Julieta Poggio puede elegir un top a la cintura y no resignar el estilo bomba sensual que adora.

La lencería siempre es su aliada para crear este tipo de estilos y el jean descontractura un poco la propuesta más sofisticada que dan las prendas de lencería mezcladas con las urbanas.

Imagina el look de Juli con una biker negra de cuero ¡un outfit super versátil que puedes usar para salir de tarde como de noche por igual!

Eso sí, los jeans wide leg quedan increíbles con botas tejanas, tal como los usó Julieta Poggio para su vuelta a la tele.

¡Recrea este look tan simple como sensual para dejar a todos boquiabiertos!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.