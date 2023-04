Los pantalones rectos efecto piel de Paula Echevarría ideales para una cita perfecta

Paula Echevarría (45) es un ícono de estilo. Y por ello es de esas figuras a las que no hay que perderles pisada en su cuenta oficial en Instagram a la hora de buscar inspiración para distintos looks.

Con una gama cromática amplia, sin embargo sabe apostar por los neutros y siempre logra el equilibrio ideal entre tendencia y clásicos.

Hoy nos detenemos en esa prenda que se reinventa cada temporada: el pantalón efecto piel. Esta vez con un acabado más fino y opaco y el toque infalible de tendencia: ¡que sean rectos!

Las gafas, el cinto Chanel y el saco super elegante elevan el nivel del look de Paula Echevarría con pantalones rectos efecto piel. Fuente. Instagram @pau_eche

Los pantalones efecto piel de Paula Echevarría y cómo llevarlos con estilo

Si por algo se caracteriza el estilo de la figura televisiva Paula Echevarría es por ese don que tiene de mezclar prendas low cost con toques de lujo. Este es el caso del look con pantalón efecto piel en negro.



El pantalón es de Pull&Bear y cuesta 30 euros. El secreto de diseño de estos pantalones para hacer una silueta de infarto pero elegante a la vez es que al ser recto y de cintura alta eleva los glúteos, marca la cintura y no se pega al resto de la pierna ni queda demasiado rockero ni atrevido.



Ideal para combinar con un saco estilo sastrero al tono y un cropped top en tonos claros, Paula Echevarría lo llevó con remera ajustada negra, sacón con botones dorados y detalles elegantes, gafas rectangulares negras y sneakers clásicas en blanco, ¡una lady!



Los detalles como la cadena dorada al cuello y los laterales de las gafas combinan con la hebilla Chanel de su cinturón negro para marcar su cintura. ¡Pues Paula piensa cada rincón de su outfit para que todo funcione!



Uno de sus grandes secretos es no pasar por alto si hay dorado y plateado en su atuendo: elige por uno de los dos y así logra armonizar al máximo lo que usa.



Elegante y trendy, Paula Echevarría lució tan moderna y relajada como elegante con este (casi) look total black con pantalones efecto piel rectos y un sacón con detalles elegantes que otorguen sofisticación y luz. ¡Super favorecedores!



¿Te animas a recrear este look fabuloso de Paula Echevarría con lo que tengas en tu guardarropas? Ya sabes que si no tienes el pantalón efecto piel, ¡es super accesible! Juega a mezclar con complementos más lujosos como lo hizo la influencer: un cinto Chanel en su caso o prueba con una mini bag de marca.



Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.