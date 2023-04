El osado traje de baño de Jen Selter que no dejó nada a la imaginación

Jen Selter es una modelo influencer que comparte contenido saludable relacionado con el mundo fitness y le encanta mostrar su tonificado cuerpo a sus más de 13 millones de seguidores.

Esta vez, para no perder la costumbre, impactó con una sesión de fotos en un osado traje de baño que dejó a todos enloquecidos.

Jen Selter muestra su arrollador traje de baño

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la influencer del fitness de 29 años exhibió su cuerpo en un increíble traje de baño enterizo en color piel y diseños en negro; mientras dejaba un sugerente comentario al pie de sus imágenes:

"No pierdas el tiempo cuando se trata de la energía que dejas entrar en tu vida. Elija sabiamente los lugares, las parejas, las amistades y las conversaciones. Se convierten en ti".

El osado traje de baño de Jen Selter se mezclaba con el color de piel de la modelo. Instagram @jenselter

La modelo volvió a enamorarnos con su bella sonrisa y su actitud positiva frente a la vida junto a la piscina, y mostró que su rutina de ejercicios da resultados. ¡Ya lo creemos!

El sensual modelo prácticamente se mezclaba con el color de su piel, solo un diseño de una palmera en color negro daba a entender que se trataba de un traje de baño ideal para tomar sol o darse un baño en el mar o en la piscina.

En una de sus fotos más provocativas se puede observar de espalda que el traje de baño escogido por la modelo es un modelo strapless que se adapta muy bien a su espectacular y curvilínea figura.

Los comentarios de los fans no tardaron en llegar

Los fanáticos de Jen Selter iluminaron la publicación con emojis de corazón para mostrar algo de amor a su sesión de fotos en el sensual traje de baño color piel y agradecieron el mensaje que la bella modelo supo transmitir para motivarlos.

"Nombra a alguien más sexy, no, no se puede ??", "Gracias a Dios todopoderoso que me dio vista para ver tanta belleza. Madre miaa","Hermosa ??", son solo algunos de los varios comentarios que recibió la influencer.

Jen comparte recetas para llevar una alimentación saludable

Jen Selter es, sin dudas, la reina del fitness.Fuente: Instagram @jenselter

Jen Selter no es solo una cara y cuerpo bonito del fitness. Gracias a su gran influencia en jóvenes y personas de toda edad, aprovecha sus redes para compartir recetas que ayuden a mantener una alimentación saludable y una vida más sana.

En una de sus últimas publicaciones, subió un video de cómo preparar un batido verde saludable con la exitosa canción de fondo de Red Hot Chili Pepper "Snow (Hey Oh)".

En la publicación comentó: “Así que preparé un montón de ingredientes al azar e hice el MEJOR batido hasta la fecha. WOW ??”.

Sus fanáticos colmaron, una vez más, su publicación con emojis de corazones; pero esta vez de color verde (haciendo alusión a los ingredientes del batido).

“La señorita Jen se ve encantadora hoy”, comentó un fan. “¡Buena receta de batido @jenselter! ??????”, intervino otro seguidor. “¡¡Eso se ve delicioso!!”, dijo un tercer fan estuvo de acuerdo.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.