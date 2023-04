Estos son los signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte la próxima semana

¡Atención a todos los signos del zodíaco! La buena suerte, según la astrología, estará esta temporada taurina muy cerca de los signos Capricornio, Piscis, Tauro, Virgo y Cáncer.

Te contamos todos los detalles y por qué debes prestar atención aún cuando no seas de estos signos: sabes que cuando hablamos de signos nos referimos más a la energía de los signos y no solo a las personas, pues tu carta astral dirá cuánto tienes del signo que te corresponde por nacimiento y cuánto de otros signos según ella has desarrollado en tu personalidad

Los signos con más suerte en la temporada que está iniciando, según la astrología. Fuente. Clarin

Temporada de Tauro, Júpiter y la buena suerte según tu signo

El planeta de la buena fortuna y el más grande del sistema solar, Júpiter, entra en Tauro y auspicia buena suerte sobre todo para Capricornio, Cáncer, Piscis, Tauro y Virgo.

Luego de una racha de buena suerte para el signo Géminis en todos los aspectos de su vida, llega la expansión, abundancia y buena estrella para varios de los signos más ambiciosos de la astrología: Virgo y Capricornio, entre ellos. Le siguen Piscis, Cáncer y Tauro, signos profundamente conectados consigo mismos y sus emociones, algo que le jugará a favor.

A la buena suerte hay que saber aprovecharla

Si aún no conoces tu carta astral, no esperes más. Hay muchos sitios on line gratuitos que pueden darte este dato en el momento.

Así, sabrás a qué energía respondes, más allá incluso de tu signo, pues tu signo lunar, solar o tu ascendente pueden estar muy desarrollados y definirte aún más que el signo que te corresponde por nacimiento.

O incluso, que alguno de esos otros signos te defina a la perfección en cuanto a algún aspecto en particular: la luna se refiere a la forma de vivir el mundo emocional, por ejemplo. Y si solo tienes el dato de tu signo de la astrología no es suficiente para comprender algunos otros aspectos.

Para quienes tengan al Sol y a la Luna en Tauro, por ejemplo, la influencia va a ser más global: una suerte de protección general en el primer caso, y de manto de buena suerte en lo emocional y lo vincular en el segundo.

En cuanto a Piscis, Cáncer y Tauro, obtendrán beneficios en cuanto a la comunicación. Reciben un impulso de todo proceso vinculado a lo intelectual y a lo comercial.

Placer, bienestar y dinero estarán a la orden del día para Virgo y para Capricornio, dos impetuosos del zodíaco que saben disfrutar aunque sean tan trabajadores, perfeccionistas y obsesivos.

Júpiter en el signo de Tauro les traerá acción, como un comodín de la buena fortuna que pueden sacar a relucir con su suerte cuando desean algo, como si lo pidieran al universo y éste lo concediera sin demora.

En el caso de que lo afectado sea el signo ascendente, es decir si son de alguno de estos signos, esta temporada augura un gran momento de crecimiento personal. Si el signo involucra la casa 10 se tratará, en cambio, de un vuelco profesional al éxito asegurado. ¡Mucha suerte para todos!



