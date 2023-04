Un total look en plateado: este es el nuevo outfit de Julieta Poggio

Julieta Poggio (21) sabe que las prendas en tendencia son para no pasar desapercibida y apuesta a todo o nada con este look en plateado ¡Recrea este fabuloso outfit!

Con accesorios estilosos como gafas y guantes con transparencias, Julieta Poggio apostó por un look en plateado, tal como dicta la tendencia de esta temporada. Fuente. Instagram @poggiojulieta

Julieta Poggio y la tendencia metalizada

Es un hecho. Las prendas que antes eran solo para una fiesta o evento nocturno salen a la cancha y se mezclan con los outfits más descontracturados, informales y todo terreno para hacer su aparición estelar en el street style y pisar fuerte en la moda urbana.

Por eso, la nueva celebridad que llama la atención de todos, la ex participante de Gran Hermano Julieta Poggio, se sube a esta tendencia con un conjunto metalizado que encendió las redes sociales.

La joven modelo se mostró en Instagram, en donde la siguen 2,4 millones de fans, con un conjunto de pantalón baggy plateado a juego con un corsé súper osado con lazo ajustable en negro para dejar el torso y parte de los pechos al descubierto, ¡un fuego!

¿Cómo se lleva el look en plateado?

Entre los tonos metalizados de moda, sin dudas, el plateado es la estrella. Viene en pantalones de telas sintéticas, engomados y opciones súper net con telas parecidas a la emblemática tela de avión que tan presente estuvo en la moda de los 80s.

Julieta Poggio podría haber combinado su pantalón baggy metalizado en tono plata con una remera básica blanca, cropped o no, una chaqueta de jean desgastado con tachas y usarlo como look más informal. Para elevar el tono del look eligió una prenda superior del mismo estilo en tono plateado y con el detalle sexy del lazo acordonado en el diseño strapless.

Imagina llevarlo con botas, con saco oversize o ugly sneakers para cambiarle el estilo. También puedes lucir la parte superior con una mini falda negra de cuero, un pantalón engomado clásico en negro o unas bikers, que están en tendencia como prenda sporty para combinar con piezas glam.

¿Te animas a tanto como la mismísima Julieta Poggio que la está rompiendo y promete perdurar en la farándula local? ¡Sin dudas estilo no le falta!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.