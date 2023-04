Lola Latorre y Mia Cambiaso marcan tendencia con estos jeans

Estamos a mitad de temporada y si aún no has renovado tus jeans, es hora de que lo hagas. Ya no quedarás con dudas luego de ver estos audaces y cancheros vaqueros que llevaron Mia Cambiaso y Lola Latorre, hijas de María Vázquez y Yanina Latorre respectivamente.

Antes de mostrarlos, les advertimos que alejen esos pensamientos sobre clásicos modelos de jeans que ya conocen. En este caso, los pantalones de denim ocupan un protagonismo total en sus looks, por lo que no cumplen con la simple cualidad de ser versátiles o básicos, sino que van un poco más allá.

Estos son los particulares jeans que eligieron Mia Cambiaso y Lola Latorre para este otoño. Foto: Instagram @miacambiaso.

Tanto Mia Cambiaso como Lola Latorre optaron por el modelo Nomi de la firma Calca, una marca que se dedica a la creación de jeans osados y prendas en tendencia. Ambas lucieron estos vaqueros de cintura baja, corte baggy y grandes aberturas circulares en los laterales, que añadieron el toque canchero y dejaron a la vista parte de sus piernas

Mientras que Mia posó con sus jeans en gris oscuro, body negro con cut-outs similares a los de su pantalón de denim y toalla de baño, Lola enseñó su estilo juvenil con el mismo modelo pero en color azul claro, combinado con una crop top rosado de estampa animada y zapatillas blancas con detalles en celeste.

Como muestran las influencers, estos jeans tienen que usarse con ítems informales como tops, bodys, corsets o camisas cropped, que ayuden a realzar este tipo de vaquero sin quitarle su propia relevancia. Sabemos que no son los jeans más fáciles de usar, pero podemos animarnos como Mia Cambiaso y Lola Latorre, que ya tienen decidido que este ítem será su pieza central del otoño 2023.