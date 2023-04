Dakota Johnson dio una lección de estilo con sus clásicos looks en negro

Lo creas o no, el negro genera un impacto diferente cada vez que lo usamos. Distinto a otros colores del espectro, el negro puede darnos elegancia, sobriedad, sensualidad o características de otro estilo, mientras que también expresa lo que queremos proyectar: inteligencia, tristeza, poder, orgullo, respeto y muchas cualidades más.

Quienes saben vestir negro ya tienen la moda a sus pies, ya que a pesar de que es un color fácil de combinar, son pocas las que pueden hacerlo brillar o distinguir con él. Dakota Johnson es una de las actrices que lo logra con creces, y renueva sus lecciones de estilo en looks clásicos total black para que podamos triunfar con pocas y acertadas prendas.

Lección 1 de Dakota Johnson: el negro es uno de los pocos colores que puede variar su significado según tu look. Foto: Celebs First.

En este primer look, Dakota Johnson se dirigía hacia una charla en una prestigiosa universidad de Estados Unidos y optó por el negro para esta ocasión. Al hablar de una institución educativa, el negro es un color básico para no desacertar, lucir acorde a la situación y no generar distracciones con su outfit durante la charla.

Esta última clave es esencial para cualquier oportunidad más formal, relacionada a lo laboral, en la que queremos dar una impresión de seguridad y respeto. Así fue lo que Dakota Johnson expresó en su total look de pantalones palazzo, sweater de escote cerrado con detalles en 3D de rombos brillantes, tapado midi, botas de tacón cuadrado, gafas de sol y bolso con tachas.

Lección 2 de Dakota Johnson: para ocasiones más informales, juega con las formas de tu estilismo, manteniendo el mismo color. Foto: RCFA.

Como notaron en el anterior look, Dakota Johnson no se complica al elegir sus prendas. Ella toma los clásicos de cualquier armario y los mezcla, bajo un mismo color, para finalizar en un atuendo chic y atemporal. Nuevamente lo hace en este estilismo, más relajado y moderno, para el estreno de su nueva serie que la tiene como productora.

Allí, la actriz pudo jugar un poco más con las formas de su traje negro, conservando la sobriedad y la elegancia. En este caso, llevó pantalones bootcut junto con un blazer sastre XXL, body de escote profundo y botas de tacón. Sin muchos más riesgos, la celebritie alcanzó el triunfo con solo tres prendas y un cómodo calzado.

¿Sabías todos estos beneficios y mensajes del color negro? Si no los conocías, pues ahora es el momento de transportarlos a tus looks para obtener los mismos resultados que Dakota Johnson.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!