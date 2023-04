Mery del Cerro sube la temperatura con estos vestidos transparentes

Algunas le temen, otras aman usarlas y otras las llevan de forma casi imperceptible. Hablamos de las transparencias, esa tendencia que ha conquistado a la mayoría de las celebridades y a nosotras también. En tops, faldas, pantalones o vestidos, las transparencias se muestran por todas partes y de todas las formas posibles.

Mery del Cerro fue de las primeras modelos en adoptarlas para sus looks, en especial para sus vestidos de gala. Con sus diseños, la influencer elevó la temperatura en redes e inspiró a muchas a optar por transparencias para sus atuendos de invitada a una boda, fiesta o evento formal.

Transparencias, la tendencia elegida por Mery del Cerro para sus vestidos de gala. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Uno de sus vestidos de transparencias icónicos fue éste, en color rojo pasión, realizado en tul bordado con cristales y generando efecto rejilla, con escote corazón, bragas altas y cinto de cuero. La audacia de Mery del Cerro fue combinarlo con botas altas de cuero rojo, a tono con guantes largos sin puntas.

Es claro que la modelo quiso impactar con su estilismo al añadir botas y guantes, pero la realidad es que esta prenda puedes llevarla con stilettos o sandalias de tacón e igual sorprender. Los detalles y las transparencias son los protagonistas de este fabuloso diseño, asique puedes jugar con ítems modernos o cancheros, o mantener la sobriedad con piezas clásicas.

Vestido de transparencias en ¿rojo o negro? Foto: Instagram @merydelcerrok.

Si quieres usar transparencias pero no te sientes cómoda llevando colores vibrantes, puedes tener en cuenta este vestido negro de Mery del Cerro. La argentina se decantó por un diseño de escote halter, bordados, lazo satinado y bragas altas, diseñado en rejilla brillante que dejó a la vista la figura de la estrella.

A diferencia del look anterior, Mery optó por tacones, pero lo compensó al llevar un vestido de full transparencias, que no contó con bralette o bustier para cubrir el busto. Sin embargo, el color elegido y el bordado en la zona del cuello provocaron que estas transparencias pasarán más desapercibidas. Esto no se hubiese logrado de la misma manera en el vestido rojo, ya que esta tonalidad es llamativa, por ende este efecto símil invisible no triunfaría.

Elijas un vestido en color neutro o shocking, asegúrate que cuente con transparencias. Mery del Cerro afirma que serás la reina de la velada si apuestas por esta sexy tendencia.