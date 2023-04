Un Make Up para resaltar la belleza natural: así lo luce Demi Lovato

Demi Lovato (30) adora estar maquillada sin parecer maquillada. Es decir, es fan de la tendencia actual al estilismo natural, sin estridencias que resalta la belleza de cada mujer sin necesidad de recurrir al make up de fantasía, más exagerado y teatral.



Aunque a veces recurra a él sobre el escenario, adora mostrarse tal cual es. Sobre todo ante sus fans en redes sociales.



Así, mostró un make up que nos favorece a todas, con un truco muy fácil de imitar, en Instagram ¡Te lo contamos!

La belleza natural de Demi Lovato: make up sutil y un truco infalible. Fuente. Instagram @ddlovato

Make up: la belleza natural manda y Demi Lovato lo confirma

Si no te das maña con los pinceles ni tienes tiempo para probar una técnica demasiado complicada, este look de belleza natural de Demi Lovato te encantará.



Consiste en la fusión de dos movimientos: el primero tiene que ver con las cejas. Como notarás, la estrella las tiene tupidas y aprovecha esta característica natural para peinarlas ligeramente hacia arriba con máscara de pestañas transparente o gel para cejas.



Así destaca la mirada y estiliza el rostro al máximo, profundizando el arco y el pico de sus cejas naturales. Por supuesto, realiza el mismo trabajo de subrayar y arquear con productos transparentes y solo para peinar, las pestañas.



Pero hay más. Demi Lovato no coloca demasiada sombra ni iluminador, pero ha aprendido el truco definitivo con un toque simple, sofisticado y que le otorga más intensidad a la mirada.



Con un poco de sombra roja en crema realiza un discretísimo efecto ahumado en torno al ojo. Lo realiza por encima, en la línea del borde del párpado móvil, y por debajo, marcando aún más las pestañas inferiores, ya lookeadas con máscara de pestañas transparente.



Un poco de rubor en los pómulos, polvo translúcido para terminar un un labial gloss transparente son suficientes trucos de make up para un posteo en Instagram y la figura se muestra casi sin maquillaje pero con esos pequeños gestos simples que hacen toda la diferencia.

La manicure es el detalle más intenso de todo el maquillaje de Demi Lovato, el resto es una apuesta a la belleza natural. Fuente. Instagram @ddlovato

¿Eres de las que no se maquilla nada por fiaca o por no lucir estridente? ¡Sigue los tips de maquillaje de Demi Lovato y lúcete!

Y siempre ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.